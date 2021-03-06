İSTANBUL 15°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Mart 2021 Cumartesi / 22 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5345
  • EURO
    8,9837
  • ALTIN
    411.286
  • BIST100
    1541.98
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İletişim Başkanı Altun: Büyük bir suça ortaklık yaptıklarının farkına varmalılar
Politika

İletişim Başkanı Altun: Büyük bir suça ortaklık yaptıklarının farkına varmalılar

Dijital Dünya Çalıştayı'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Eli kanlı terör örgütüne destek sağlayanlar, FETÖ'yü ve başındaki terörist ele başını himaye edenler büyük bir suça ortaklık yaptıklarının farkına varmalıdır.' dedi.

06 Mart 2021 Cumartesi 10:40 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 10:58
ABONE OL

Altun'un konuşmasından satır başları:

Akıllı telefonların yaygınlaştığı, bilginin demokratikleştiği, sosyal medyanın mecra olmaktan çıkıp, aktörleştiği bir dönemi tecrübe ediyoruz. Dijitalleşmenin inkâr edilemez bir gerçek hâline geldiğini hepimiz görüyoruz.

Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizmdir. Dünyanın belirli bir bölgesinde kümelenmiş bir avuç şirket, "hakikatin tekelini" ellerinde tuttuğunu iddia ediyorlar

Eli kanlı terör örgütüne destek sağlayanlar, FETÖ'yü ve başındaki terörist ele başını himaye edenler büyük bir suça ortaklık yaptıklarının farkına varmalıdır

Özellikle yurtdışı kaynaklı dezenformasyonu bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor; gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. İletişim Başkanlığı olarak bu konuda agresif ve proaktif bir yaklaşım benimsiyoruz

Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl sessizlerin sesi, mazlumların hamisi hâline geldiyse; iletişim alanında da hakikat mücadelesinin en ön saflarında yer alacaktır

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.