İletişim Başkanı Altun: Büyük bir suça ortaklık yaptıklarının farkına varmalılar

06 Mart 2021 Cumartesi 10:40 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 10:58

Altun'un konuşmasından satır başları:

Akıllı telefonların yaygınlaştığı, bilginin demokratikleştiği, sosyal medyanın mecra olmaktan çıkıp, aktörleştiği bir dönemi tecrübe ediyoruz. Dijitalleşmenin inkâr edilemez bir gerçek hâline geldiğini hepimiz görüyoruz.

Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizmdir. Dünyanın belirli bir bölgesinde kümelenmiş bir avuç şirket, "hakikatin tekelini" ellerinde tuttuğunu iddia ediyorlar

Eli kanlı terör örgütüne destek sağlayanlar, FETÖ'yü ve başındaki terörist ele başını himaye edenler büyük bir suça ortaklık yaptıklarının farkına varmalıdır

Özellikle yurtdışı kaynaklı dezenformasyonu bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor; gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. İletişim Başkanlığı olarak bu konuda agresif ve proaktif bir yaklaşım benimsiyoruz

Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl sessizlerin sesi, mazlumların hamisi hâline geldiyse; iletişim alanında da hakikat mücadelesinin en ön saflarında yer alacaktır