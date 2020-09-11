İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2020 Cuma / 23 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4554
  • EURO
    8,8253
  • ALTIN
    464.106
  • BIST100
    1099.06
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir
Politika

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı, tuzak kuranların başına geçirdiğini belirterek, 'Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir.' ifadesini kullandı.

HABERİN
VİDEOSU
AA11 Eylül 2020 Cuma 07:32 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 08:07
ABONE OL

Altun, Erdoğan'ın geçmiş yıllarda yaptığı ve bugün sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamaya dair görüntülere Twitter hesabında yer verdi.

Fahrettin Altun, "O günden bugüne, Sayın Cumhurbaşkanımız milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı, tuzak kuranların başına geçirdi. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hangi Macron'u kınayalım"

Bir diğer paylaşımında ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Altun, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.