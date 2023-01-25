Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" programında konuştu.

Altun, "Dezenformasyon insanlığı tehdit eden bir virüse dönüşmüş durumda." dedi.

Habertürk'teki 'karne hediyesi et' yalanıyla ilgili de konuşan Altun, "Son birkaç gündür sözde bir muhabirin masum bir çocuğa dikte ettirdiği bir ifade üzerinden kurgulanan yalana hep birlikte şahitlik ettik. Bu olay, dezenformasyona sarılanların ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne sermiştir." ifadelerini kullandı.