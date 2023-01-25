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Politika

Habertürk'teki 'karne hediyesi et' yalanı... Altun'dan tepki: Ne denli büyük bir tehdit oluşturduklarını gözler önüne serdi

'Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri' programında Habertürk'teki 'karne hediyesi et' yalanıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Son birkaç gündür sözde bir muhabirin masum bir çocuğa dikte ettirdiği bir ifade üzerinden kurgulanan yalana hep birlikte şahitlik ettik. Bu olay, dezenformasyona sarılanların ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne sermiştir.' dedi.

25 Ocak 2023 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
Habertürk'teki 'karne hediyesi et' yalanı... Altun'dan tepki: Ne denli büyük bir tehdit oluşturduklarını gözler önüne serdi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" programında konuştu.

Altun, "Dezenformasyon insanlığı tehdit eden bir virüse dönüşmüş durumda." dedi.

Habertürk'teki 'karne hediyesi et' yalanıyla ilgili de konuşan Altun, "Son birkaç gündür sözde bir muhabirin masum bir çocuğa dikte ettirdiği bir ifade üzerinden kurgulanan yalana hep birlikte şahitlik ettik. Bu olay, dezenformasyona sarılanların ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne sermiştir." ifadelerini kullandı.

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Altun, "Kendi çıkarlarına hizmet etmeyen her ülkeye, kendilerinden beslenmeyen, kendilerine bağımlı olmayan her lidere operasyon yapmaya alışmış yayın organları bizim için yok hükmündedir." diye konuştu.

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Altun, "Terör örgütlerini desteklemeyi demokrasi ile bağdaştıranların, İslam'a karşı saldırıyı özgürlükle kamufle edip meşru görenlerin maskeleri düşmüştür." ifadelerini kullandı.

  • Fahrettin Altun
  • Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri
  • İletişim Başkanı Altun

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