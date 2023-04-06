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Politika

İletişim Başkanı Altun: Gençlerimizi ideolojik arka bahçe olarak görmüyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gençleri Türkiye'nin bugününün ve geleceğinin teminatı olarak gördüklerini belirterek, “Biz aynı zamanda gençlerimizi birilerinin düşündüğü gibi ideolojik olarak arka bahçe olarak görmüyoruz. Biz gençlerimizi bütün renklilikleri ile bütün sosyolojik farklılıkları ile değerlendiriyoruz” dedi.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Gençlerimizi ideolojik arka bahçe olarak görmüyoruz
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Altun, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Etkinliği'ne katıldı.

İletişim Başkanı Altun, aralarında Anadolu Ajansı, bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar, cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar, ofisler ve kuruluşların da bulunduğu 40'ın üzerinde standı gezdi.

Görevlilerden yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Altun, etkinliğe katılan öğrencilerle fotoğraf çektirdi, sohbet etti. Altun, burada yaptığı konuşmada, bugün 13'üncüsünü düzenledikleri teşvik günlerine gençlerin ciddi bir teveccüh gösterdiğini söyledi.

Bugüne kadar Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne 750 binden fazla kişinin katıldığını ifade eden Altun, gençlerin doğrudan devlet kurumları ve temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

- "GENÇLERİMİZ ÜLKENİN GELECEĞİNE ÇOK DAHA FAZLA KATKI SUNACAKLAR"

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin, bakanlıklar, cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar, ofisler ile Anadolu Ajansı ve TRT gibi önemli kurumların gençlere yönelik hibe, teşvik, kredi, burs ve staj imkanlarını anlattıkları bir platform olduğunu vurgulayan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu büyük kamusal iletişim platformu, doğrudan devlet, millet iletişiminin yüz yüze gerçekleştiği bir ortam. Burada bütün kurumlarımız gerçekleştirdikleri icraatları, gençlerle ilgili olan icraatları doğrudan onlara anlatıyor. Diğer taraftan da gençlere ne tür imkanlar sağladıklarını, gençlerin bu imkanlar sayesinde hayatlarına nasıl katkı sunabileceklerini, kariyer imkanları elde edebileceklerini gösteriyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, son 20 yılda çok ciddi bir büyüme gerçekleştirdi, kapasite artışı yaşadı. Ülkemiz büyüdü, zenginleşti, güçlendi. Bu güçlenmede, zenginleşmede her şeyden önce gençlerimizin çok önemli bir payı var. Gençlerimizin enerjisinin, beşeri sermayesinin çok önemli bir payı var. Gençlerimizin bu zenginleşmeden pay alması, kamunun, devletin en önemli arayışlarından bir tanesidir. Cumhurbaşkanımız bu noktanın altını sürekli çizmektedir. Gençlerimiz, Türkiye'nin geldiği bu noktadan en fazla istifade edebilen toplum kesimleri olsun. Gençlerimiz bu imkanlardan faydalandıklarında öz güvenleri, birikimleri artacak, ülkenin geleceğine çok daha fazla katkı sunacaklar."

Fahrettin Altun, gençleri sadece geleceğin teminatı değil aynı zamanda bugünün güçlü Türkiye'sinin teminatı olarak gördüklerini söyledi.

"Gençleri birilerinin düşündüğü, hayata geçirdiği gibi bir ideolojik arka bahçe olarak görmüyoruz. Onları bütün renkleri, sosyolojik farklılıklarıyla değerlendiriyoruz. Yekpare bir toplum kesimi olarak değerlendirmiyoruz." diyen Altun, gençlerin çok geniş bir sosyolojiyi barındıran toplum kesimleri olduğunu aktardı.

- ASRIN FELAKETİ

Altun, stantları gezerken gençlerin özellikle teknoloji üretimi noktasında ne denli büyük gayretler ortaya koyduğunu büyük bir mutlulukla müşahede ettiklerini dile getirdi.

Yaşanan deprem felaketleri nedeniyle Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ni zor bir dönemde hayata geçirdiklerine değinen Altun, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi olarak nitelendirilen çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza şifa diliyorum. Afet noktasında toplumsal bilinç oluşturmak için de bu platformu bir imkan olarak kullanalım istedik. Kurumlarımızın deprem felaketinde ne yaptığını anlatmasını istedik. Asrın felaketinde bütün bakanlıklarımız, başkanlıklarımız, cumhurbaşkanlığı ofislerimiz gerçekten çok olağanüstü bir gayret sarf ettiler. Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliği ve talimatıyla süreç yönetimi gerçekleşti. Devletimiz, milletinin yanında yer aldı. Kurumlar, gençlerimize asrın felaketinde neler yaptıklarını ve yapacaklarını anlatıyorlar. Afet iletişimi ve afet noktasında bir toplumsal bilinçlenme oluşsun istedik. Bu bilinçlenmeyle, toplumumuz gerçekten afetlere karşı çok daha hazırlıklı, güçlü olabilsin istedik. Gençlerimiz de bu sürecin en önemli paydaşı."

Altun, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin Eskişehir, Denizli ve İzmir'de devam edeceğini, 1 milyon gencin tanıtım günlerini ziyaret etmesini planladıklarını, önümüzdeki dönemde bu faaliyeti sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun
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  • iletişim

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