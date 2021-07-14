İletişim Başkanı Altun: Hala kirli emeller peşindeler ama enselerindeyiz

14 Temmuz 2021 Çarşamba 08:24 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 08:24

İletişim Başkanı Altun, 15 Temmuz'un 5. yıldönümünde, darbe girişimi ile milli direnişi ve Türkiye'nin ihanetle mücadelesini AKŞAM Gazetesi'ne değerlendirdi. Altun, "15 Temmuz ruhunu yaşatacağız. Çünkü 15 Temmuz bize nasıl büyük bir millet olduğumuzu hatırlatan, nesilden nesile aktarılacak bir destandır." dedi.

15 Temmuz'un 5. yılında, geriye dönüp baktığınızda o gün yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?

"15 Temmuz 2016 tarihinde bu millet, bu topraklar tarihte benzeri bulunmayacak bir ihanetle karşı karşıya kaldı. FETÖ daha önce de aşağılık kumpaslarla milli iradeye tahakküm kurmayı denemişti. Ama alçakça planları püskürtüldükçe saldırının dozu arttı. Kendilerince 'son çare' olarak darbeye kalkıştılar. En kalleş ve cani yüzlerini gösterdiler. Ne var ki milletimiz bu ihanet şebekesini çok iyi tanıyordu. İlk andan itibaren büyük bir dirayetle bu teröristlerin karşına dikildi. Çünkü bunun aynı zamanda bir işgal teşebbüsü olduğunu anlamıştı. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği büyük bir cesaret oldu. Devlet-millet el ele vererek bu kanlı saldırıyı çökerttik. Bu mücadeleyi İstiklal Savaşı ruhuyla verdik. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Onların kahramanlıklarını unutmayacağız. Milletlerin 'millet' olduklarını hatırladıkları tarihi anlar vardır. İşte 15 Temmuz bu anlamda bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz'da bu millet liderinin etrafında kenetlenerek demokrasisine, iradesine ve bağımsızlığına nasıl sahip çıktığını, çıkacağını dosta düşman gösterdi. O geceyi kelimelerle ifade etmek her zaman için yarım kalacak. 15 Temmuz emsalsiz bir bilinç, daima diri kalacak bir ruhtur."

15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de neler değişti?

"FETÖ belasını defeden ve milli iradeyi tahkim eden Türkiye esas meselelerine odaklanmaya başladı. Türk tarihinin en köklü yönetim reformu gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ülkemiz tarihi bir fırsat elde etti ve Türkiye'nin şahlanışı ivmelendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğiyle her geçen gün egemenliğimizi pekiştiren, her alanda yerli ve milli imkanları seferber eden bir anlayış ülkemize kök salmaya başladı. Bu, Türkiye muarızlarına diz çökecek bir ülke olmadığımızı da gösterdi."

Türkiye düşmanlarına 15 Temmuz'da verilen mesaj neydi?

"15 Temmuz'da bütün dünyaya verdiğimiz en net mesaj Türkiye'nin 'geçilmez' olduğuydu. Bu milleti hiç kimsenin boyunduruk altına alamayacağını bir kez daha gösterdik. Bu mesajı alanlar elbette olmuştur. Ama FETÖ artıklarının yönlendirmesiyle hala ülkemiz üzerine hesap yapmaya çalışanlar da yok değil. Esasında onlar da tankla, tüfekle, milletimizi şehit ederek sonuca ulaşamayacağını anladı. Bu sefer ekonomik ve farklı tehdit unsurlarıyla saldırılarına devam ettiler. Ülkemizi iç ve dış politikada sıkıştırmaya başladılar. Terör örgütlerini üzerimize saldılar. Ülkemizin imajını tahrif etmeye çalıştılar. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bu saldırıları boşa düşürdük. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı ve etkin karar alma mekanizmasıyla her türlü zorluğun üstesinden geldik, gelmeye devam ediyoruz. Türkiye ne terörle ne ekonomik saldırılarla ne karalama kampanyalarıyla yönlendirilecek bir ülkedir. Biz kendi istikametimizi milletimizle birlikte çizmeye devam edeceğiz."

Türkiye'nin FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesi nasıl devam ediyor?

"Dünyada Türkiye'den başka aynı anda bu kadar terör örgütünün saldırısına maruz kalan ve onlarla bu kadar kararlı ve sonuç alıcı şekilde mücadele eden başka bir ülke yok. FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C... Terörün bütün veçhelerini gördük. Bu terör örgütlerinin yan yana gelmesini mümkün göremezsiniz ama konu Türkiye düşmanlığı, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı olunca hepsi bir araya gelebiliyor. Allah'a hamdolsun tüm bu terör örgütleriyle de mücadelemiz çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Yurt içinde terörün belini kırdık. FETÖ mensupları dünyanın neresinde olursa olsun yakalanarak Türk adaletine teslim ediliyor. Sınırlarımız dışında bölücü terör örgütüne karşı da başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor. PKK terör örgütünün üst düzey yöneticileri tek tek etkisiz hale getiriliyor. Türkiye bu örgütlerle mücadelesini tek başına ve son yıllarda artan yerli ve milli imkanlarıyla yürütüyor. NATO'da müttefiklerimiz olan ülkeler terörle mücadele Türkiye'yi yalnız bırakmakla kalmayıp, terör örgütlerine hamilik yapsa da ülkemiz tüm bu ikiyüzlülükle ve terör örgütleriyle de mücadele edebilecek kuvvete sahiptir."

HÂLÂ KİRLİ EMELLER PEŞİNDELER AMA FETÖ'NÜN ENSESİNDEYİZ

Terörle mücadelede Türkiye'nin müttefiklerince yalnız bırakıldığını söylediniz. Peki yurt içinde terörle mücadeleye destek konusunda neler söyleyebilirsiniz?

"Güvenlik güçlerimizin, istihbarat birimlerimizin terörle mücadeledeki başarısına en büyük destek milletimizden geliyor. Ne yazık ki mücadelemizi baltalamaya çalışan, sulandıran bir siyasi zihniyetle de mücadele ediyoruz. Üstelik bu tavrı Türkiye düşmanlıkları aleni olan isimlerle el ele verip açıktan gösteriyorlar. ABD'de Türkiye düşmanlarının kurduğu bir derneğin çatısı altında bir araya gelenler, birilerinin hala kirli emeller peşinde olduklarını gösteriyor. Firari FETÖ'cü eski bir CHP'linin de aralarında bulunduğu bu girişimle yeni bir tezgah içinde olduklarını görüyoruz. Elbette buna geçit vermeyeceğiz. Devletimizin ilgili tüm kurumları bu hain terör örgütünün ABD'deki, Avrupa'daki ve tüm dünyadaki faaliyetlerini yakından takip ediyor. FETÖ militanlarının ensesindeyiz. Onlara dünyanın hiçbir yerinde güvende olmadıklarını gösterdik. Diplomasi yoluyla uluslararası hukuk çerçevesinde bu teröristlerin iadelerini, FETÖ faaliyetlerinin sonlandırılmasını istedik. Sonuç itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik' ve bu teröristleri inlerinden çekip çıkartarak, Türk adaletine teslim ettik, ediyoruz."

TÜRKİYE'DE UNUTULMUYOR, DÜNYAYA ANLATILIYOR: 5. YIL İÇİN ZENGİN PROGRAM

İletişim Başkanı Altun, 15 Temmuz anma etkinliklerini de şöyle sıraladı:

"Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesinde başarıların unutulmaması çok önemli. Gelecek kuşakların da ülkemizin uğradığı ihaneti ve bu ihanetlere karşı vatandaşlarımızın nelerden vazgeçerek kahramanlıklar gösterdiğini bilmesi gerekiyor. 15 Temmuz ruhunu yaşatacağız. Çünkü 15 Temmuz bize nasıl büyük bir millet olduğumuzu hatırlatan, nesilden nesile aktarılacak bir destandır.

- 5. yıl anma programlarına Sayın Cumhurbaşkanımız liderlik edecek. Kendileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ve TBMM'deki 15 Temmuz anıtında düzenlenecek anmalara ve Ankara'daki 15 Temmuz Müzesi açılışına katılacak; şehit yakını, gazilerimiz ve vatandaşlarımızla da bir araya gelecek, aynı akşam Millete Sesleniş hitabı olacak.

- Bu yılki programlarımızın temasını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik. Bir taraftan şehitlerimizi yad ederken diğer taraftan destansı zaferimizi hatırlayacağız. Elbette FETÖ'nün gerçek yüzünü, hainlerin sinsi planlarının yanı sıra devletimizin terörle mücadeledeki başarılarına da işaret edeceğiz.

- İletişim Başkanlığımız koordinasyonunda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler 3 bin 876 program ve proje yapıyor. 15 Temmuz Derneği başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız çok önemli projeler ortaya koydu.

- İletişim Başkanlığı destekleriyle, 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan '15/07 Şafak Vakti' filmi milletimizle buluşacak. O gece yaşananları ne kadar anlatsak eksik kalacak ama buna dönük her çaba kıymetli.

- 15 Temmuz gecesi yaşananların gerçek görüntülerine ve tanıkların anlatımına yer verilen 'Direniş' adlı bir belgeselimizi farklı dillerde dünya kamuoyu ile de buluşturacağız.

- İstanbul Marmaray Yenikapı İstasyonunda 'Milli İradenin Zaferi: 15 Temmuz' başlıklı bir dijital gösterimimiz 8 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

- 15 Temmuz akşamı Ayasofya'da 'milletin zaferi' temalı bir koreografi sergileyeceğiz. Galata Kulesi, Çamlıca Kulesi, İstanbul Havalimanı Kulesi gibi İstanbul'un sembol yapılarında 15 Temmuz temalı mapping gösterimleri olacak. Yine İstanbul ve Ankara'da farklı yerlerinde LED kuleler kurarak şehitlerimizi anacak, demokrasi zaferimizi kutlayacağız."

YABANCILARA ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER ANLATACAK

"Elbette yurt dışını da asla ihmal etmiyoruz, FETÖ'yü ve 15 Temmuz'u yurt dışında anlatan çalışmalarımız var. Endonezya, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Karadağ'da faaliyet gösteren 18 gazeteciye FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir bilgilendirme toplantısı düzenledik. 15 ülkede 15 Temmuz mülakatları bu kapsamda gerçekleştireceğimiz farklı bir proje olacak. Yurtdışında 'Victory of Democracy' konseptiyle faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz şehitlerimizin yakınlarını ülkemizdeki diplomatlar ve uluslararası kamuoyu ile bir araya getireceğiz."