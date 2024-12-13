İletişim Başkanı Altun: Türkiye Suriye'de tarihin doğru tarafında durmuştur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Stratcom Forum'24 programında konuştu.

Altun'un açıklamalarından satır başları:

Bir yandan yapay zekanın insan emeğinin yerine geçeceğine inanılıyor. Öte yandan yapay zekanın bizzat insan aklının yerine geçeceği tehlikesinden dem vuruluyor.

Yapay zekânın fırsat ve riskleri var. Meydan okumalarla yüzleşmeliyiz.

Bütün insanlığı tehdit eden bir dezenformasyon yağmurundan bahsediyoruz. Bugün artık sadece tek tuşla anında sentetik olarak tanımlanan içerikler oluşturulabiliyor ve bu içerikler sosyal ağlar üzerinden hızla yayılıyor

Yapay zekâ teknolojileri, ne yazık ki mevcut haliyle de haklının değil, güçlünün çıkarlarına göre konumlandırılıyor.

İnsanlık olarak yapay zekanın risklerini yönetmeli, imkanlarını keşfetmeli ve toplumsal hayatın içinde adaleti kökleştirecek şekilde hakkaniyetli bir tarzda kullanmalıyız.