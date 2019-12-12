İletişim Başkanı Altun'dan ABD Senatosunda kabul edilen yasa tasarısıyla ilgili açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizi tehlikeye atmaktadır. Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçiremeyecek' ifadelerini kullandı.
Enerji Bakanı Dönmez'den açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınadı.
Ayrıntılar birazdan...
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