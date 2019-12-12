14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7913
  • 6,4413
  • 275.554
  • 110115
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

İletişim Başkanı Altun'dan ABD Senatosunda kabul edilen yasa tasarısıyla ilgili açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizi tehlikeye atmaktadır. Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçiremeyecek' ifadelerini kullandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Enerji Bakanı Dönmez'den açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınadı.

Ayrıntılar birazdan...

HDP yine şaşırtmadı, ilçe başkanları o teröristle yakalandı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir'de korkunç olay! Denizden kadın cesedi çıktı

İzmir'de korkunç olay! Denizden kadın cesedi çıktı

Dünyaya net mesaj: Libya baskılara boyun eğmeyecek

Dünyaya net mesaj: Libya baskılara boyun eğmeyecek

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı

BKM'den 'bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama

BKM'den 'bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama

Bakan açıkladı! Hedefimiz 1 milyona ulaşmak

Bakan açıkladı! Hedefimiz 1 milyona ulaşmak

Basel-Trabzonspor CANLI ANLATIM

Basel-Trabzonspor CANLI ANLATIM

Grev nedeniyle ülkede 24 saatten uzun süredir elektrikler kesik

Grev nedeniyle ülkede 24 saatten uzun süredir elektrikler kesik

Hazretli filmler ne zaman ortaya çıktı?

Hazretli filmler ne zaman ortaya çıktı?
 

POPÜLER HABERLER

Yer:Ağrı... Mehmetçik´in teröristlerle sıcak çatışması böyle görüntülendi

Yer:Ağrı... Mehmetçik´in teröristlerle sıcak çatışması böyle görüntülendi

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şeker Ağa'sını gören tanıyamıyor!

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şeker Ağa'sını gören tanıyamıyor!

İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA