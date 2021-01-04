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Politika

İletişim Başkanı Altun'dan Can Ataklı'nın skandal sözlerine sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sözde gazeteci Can Ataklı'nın darbe ile ilgili sözlerine tepki göstererek, 'Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil.' dedi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 12:26 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 12:28
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Can Ataklı'nın darbe ile ilgili sözlerine tepkiler sürüyor. İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhalefetin sözcülüğünü yapanlar haftaya darbe söylemleri ile başlamışlar. Biri “Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok” derken, bir diğeri “Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı” diyor. Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil." ifadelerini kullandı. 

"BİR TÜRLÜ HAZMEDEMEDİLER"

Bazı kişilerin milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemediklerini söyleyen Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: 

Seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs’tan bu yana hep aynı. Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı.

Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes’ten Erdoğan’a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir.



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