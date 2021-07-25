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Politika

İletişim Başkanı Altun'dan İBB saldırısına tepki

İletişim Başkanı Altun, Şile sahilinde basın mensuplarının haber takibi yaparken İBB'ye bağlı cankurtaranlar tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

25 Temmuz 2021 Pazar 11:02 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 11:02
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AHaber ekibinin Şile'de haber takibi yaparken İBB çalışanları tarafından hakaret ve fiziksel saldırıya uğramalarını kınıyorum. Darp edilen kameraman Ayhan Arıtürk ve muhabir Çağdaş Evren Şenlik ile AHaber ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet, asla kabul edilemez. Bu vandallık aynı zamanda medya özgürlüğüne de bir saldırıdır. Basın özgürlüğünü dilinden düşürmeyenlerin, bu saldırıya seslerini çıkarmamaları onlar adına bir utanç vesikası olarak kalacaktır." dedi.

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