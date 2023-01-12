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Politika

İletişim Başkanı Altun'dan İsveç'te PKK terör örgütünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'te PKK terör örgütünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki göstererek, “İsveç, 70 yıldır üyesi olduğumuz NATO'ya girmek istiyorsa Madrid'de verdiği sözleri tutmalıdır.” dedi.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 17:57 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan İsveç'te PKK terör örgütünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'teki PKK terör örgütünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Altun paylaşımında, "İsveç'teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa gelmiş cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz. İsveç makamlarının daha fazla gecikmeksizin terörist gruplara karşı gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. İsveç, 70 yıldır üyesi olduğumuz NATO'ya girmek istiyorsa Madrid'de verdiği sözleri tutmalıdır. Bu konuda Türkiye'nin herhangi bir taviz vermesini beklemek beyhude olacaktır. PKK terör örgütünün Stockholm'de İsveç hükümetine bu şekilde meydan okuması, İsveçli yetkililerin son günlerde iddia ettikleri gibi terörle mücadelede gerekli adımları atmadığının kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

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