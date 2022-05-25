İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Güçleri yetmez!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye-Afrika Medya Zirvesi bugün Bakırköy'deki bir otelde gerçekleşti. 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Afrikalı diplomatlar ile kamu kurumlarının yöneticileri, medya temsilcileri, akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Türk ve Afrikalı medya mensupları arasında işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesini, tecrübe paylaşımına gidilmesini ve ortaklık perspektifinin geliştirilmesini amaçlayan ve iki gün sürecek zirvenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yaptı.

"TÜRKİYE BATIDAN EMİR ALAN BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Altun, "Uluslararası düzenin adaletsizliklerine itiraz eden, sessizlerin sesi olmaya gayret eden daha adil bir dünya mümkün diyen liderleri ve milletleri sindirmek için dezenformasyon ve karalama kampanyalarına başvurulduğu bugün hepimizin malumudur. Dezenformasyon ve yalan endüstrisi dünya yüzeyinde demokrasilerin en büyük düşmanıdır. Ne yazık ki bugün Türkiye'de dünya yüzeyinde sistematik yalan ve dezenformasyona en fazla maruz kalan ülke konumundadır. Bunun nedeni Türkiye'nin son 20 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiği kalkınma devrimi ve atılımdır. Eğer bu kalkınma devrimi ve atılım olmasaydı bugün itibariyle Türkiye uluslararası alanda bu denli yoğun bir dezenformasyona ve yalan endüstrisinin sistematik karalama kampanyalarına muhatap olmayacaktı. Bugün Türkiye artık dışarıdan yönlendirilen, dış güçlerden, batıdan emir alan bir ülke değildir." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Altun, "Türkiye dış politika ve ekonomi başta olmak üzere bütün alanlarda kendi ad ve hesabına hareket eden bir ülkedir. Bunu engellemek adına son 20 yılda birçok kötücül, şerli, hain girişimde bulunuldu. Darbe teknolojisinin, anti demokratik uygulamaların her türlüsü denendi. Bütün bunlara elbette kirli dezenformasyon kampanyaları, yalan kampanyaları eşlik etti. Bunun bir örneğine daha dün akşam şahitlik ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik iftira ve yalanlarla karşı karşıya kaldık. Dün gerekli cevaplar verildi. Şunu açık ve net şekilde burada da vurgulamak istiyorum ki sömürgecilerin, onların yerli iş birlikçilerinin, terör örgütlerinin gücü Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yetmez. Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de yarın da bu ülke için aşkla çalışmaya, aşkla koşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"AFRİKA KITASIYLA TOPLAM TİCARETİMİZ SON 20 YILDA 5 KAT ARTTI"

Afrika ile ekonomik ve ticaret ilişkilerinin gözle görülür şekilde güçlendiğine dikkat çeken Altun, "Afrika kıtasıyla toplam ticaretimiz son 20 yılda yaklaşık 5 kat arttı. Sahra altı Afrika ülkeleriyle olan ticaret hacmimiz ise neredeyse 10 kat artış gösterdi. Türk şirketlerinin altyapıdan enerjiye, savunmadan gıdaya her alanda Afrika halkları tarafından çözüm ortağı olarak görülmeleri de ülkemiz için elbette büyük bir gurur vesilesidir" dedi.

"AFRİKA MEDYASININ İSİMLERİ FETÖ KONUSUNDA DA NET BİR FİKİR SAHİBİ OLACAK"

Altun şöyle devam etti:

"Hain FETÖ terör örgütüne karşı net tavır alan Afrika ülkeleri bu şer yapının gerçek yüzünü görerek bunlara karşı gerekli adımları atmaya başlamıştır. Bugün geldiğimiz noktada birçok Afrika ülkesinin bu terör örgütüne yönelik gerekli tedbirleri aldığını, almaya devam ettiğini görüyoruz. Bundan mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu formumuzla birlikte Afrika medyasının önde gelen isimleri birçok konuda olduğu gibi FETÖ konusunda da daha net bir fikir sahibi olacak ve ülkelerine bu örgütün zararlı faaliyetlerini bilerek, anlayarak döneceklerdir. Bu kapsamda önceden FETÖ tarafından eleman devşirmek ve gençleri zehirlemek için kullanılan kurumları Türkiye Cumhuriyeti adına devralıp insanlığın hizmetine sunan Maarif Vakfı'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Terör örgütlerine zemin sağlamaktan vazgeçin. Terör küresel bir sorundur. Terör bir ülkenin, bölgenin sorunu değildir. Terör küresel bir meseledir ve dünyanın her yeri için tehdittir"