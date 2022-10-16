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Politika

İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki: Hesabını vermeliler!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Yunan makamları önce Frontex ile suç ortaklığı yaparak, Ege'de boğulmasına neden olduğu bebeklerin, Meriç'te soyup kemerle dövdüğü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermelidir.' dedi.

16 Ekim 2022 Pazar 20:15 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki: Hesabını vermeliler!
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yunan yalan haber makinası yine devrede... Türkiye'yi kendileriyle karıştıran Yunanistan'ın Göç ve Sığınmadan Sorumlu Bakanı, paylaştığı yalan yanlış içeriklerle ülkemizi zan altında bırakmaya çalışmış.

Yunanistan, bu beyhude ve ciddiyetten uzak çabalarıyla, kişisel eşyalarını gasp edip sınır dışı ettiği mültecilerin fotoğraflarını yayınlayarak, bu mazlumların haysiyetine bile saygısı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Yunan makamları önce Frontex ile suç ortaklığı yaparak, Ege'de boğulmasına neden olduğu bebeklerin, Meriç'te soyup kemerle dövdüğü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermelidir.

Yunanistan'ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vaz geçmeye, Türkiye'ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz.

  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • İletişim Başkanı Altun
  • Fahrettin Altun

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