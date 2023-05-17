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Politika

İletişim Başkanı Altun'dan tahıl koridoru açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılması kararına ilişkin, 'Bu başarı Türkiye'nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrarın devamına dair umutlar her zaman diri kalacaktır.' ifadesini kullandı.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 17:56 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan tahıl koridoru açıklaması
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyaya müjde vererek "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi." açıklamasını yaptığını anımsattı.

Fahrettin Altun, "Hayırlı olsun. Bu başarı Türkiye'nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrarın devamına dair umutlar her zaman diri kalacaktır." ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • tahıl koridoru
  • İletişim Başkanı Altun

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