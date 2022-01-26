İSTANBUL 2°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 500 bin Suriyeli ülkesine döndü
Politika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 500 bin Suriyeli ülkesine döndü

UMED Göçmenler ve Medya Çalıştayı açılışında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '500 binden fazla Suriyeli kardeşimiz onurlu bir şekilde vatanlarına geri döndü' dedi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 12:52 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:01
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği koordinasyonunda düzenlenen "Göçmenler ve Medya Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

'Sorunların ulusal olmaktan çıkıp uluslararası nitelik kazandığı yeni bir dönemi tecrübe ediyoruz'

"Bugüne kadar kendi ülkelerinde inşa edilen güvenli yaşam alanlarında kalmak üzere 500 binden fazla Suriyeli kardeşimiz onurlu bir şekilde vatanlarına geri döndü."

  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • Suriye
  • göçmen

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.