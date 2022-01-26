İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 500 bin Suriyeli ülkesine döndü

26 Ocak 2022 Çarşamba 12:52 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:01

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği koordinasyonunda düzenlenen "Göçmenler ve Medya Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yaptı.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından bazı satırbaşları:



'Sorunların ulusal olmaktan çıkıp uluslararası nitelik kazandığı yeni bir dönemi tecrübe ediyoruz'

"Bugüne kadar kendi ülkelerinde inşa edilen güvenli yaşam alanlarında kalmak üzere 500 binden fazla Suriyeli kardeşimiz onurlu bir şekilde vatanlarına geri döndü."