İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8495
  • EURO
    7,6998
  • ALTIN
    380.302
  • BIST100
    110940
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a itibar suikastine girişen CHP'li İBB Meclis Üyesinin kaçak yapısı yıkıldı!
Politika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a itibar suikastine girişen CHP'li İBB Meclis Üyesinin kaçak yapısı yıkıldı!

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın Büyükçekmece'de bulunan kaçak yapısının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkıldığını duyurdu.

17 Haziran 2020 Çarşamba 19:41 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 20:04
ABONE OL

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a itibar suikastine girişen ve evinin fotoğraflarını servis eden İBB CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın Büyükçekmece'de bulunan kaçak yapısının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkıldığını duyurdu.

Göksu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a itibar suikastine girişen ve evinin fotoğraflarını servis eden İBB CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın Büyükçekmece'deki kaçak yapısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca yıkılmıştır."

FETÖ'cü eski öğretmen yatak bazasında yakalandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.