İlişkiler daha da güçlendirilecek 

Başkanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre,görüşmede, ikili konular ve Suriye’deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib’le ilgili düzenlemelere değinildi. ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurgulayan iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı. Erdoğan, görüşme vesilesiyle ayrıca ABD’nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletti, yaralılara acil şifa diledi.

KURUL TOPLANTILARINA BAŞKANLIK ETTİ