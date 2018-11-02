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İlişkiler daha da güçlendirilecek 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

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Başkanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre,görüşmede, ikili konular ve Suriye’deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib’le ilgili düzenlemelere değinildi. ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurgulayan iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı. Erdoğan, görüşme vesilesiyle ayrıca ABD’nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletti, yaralılara acil şifa diledi.  

KURUL TOPLANTILARINA BAŞKANLIK ETTİ

Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde yapılan Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantıda yurt içinde ve dışında yürütülen terörle mücadele operasyonları ele alındı. Erdoğan, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Toplantısı’na da katıldı.

MİT BAŞKANINI KABUL ETTİ

Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde MİT Başkanı Hakan Fidan’ı kabul etti. Basına kapalı yapılan görüşme yarım saat sürdü.

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