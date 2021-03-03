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Politika

İlişkiler derinleşiyor: Dost ülkeyle yeni iş birliği

Resmi temaslar bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Bosna Hersek Savunma Bakanı Sıfet Podzic Milli savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü. İkili görüşmenin ardından Türkiye ile Bosna Hersek arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 15:37 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 15:37
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sıfet Podzic ile görüştü.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Podzic'i Milli Savunma Bakanlığında törenle karşılayan Akar, baş başa görüştü, görüşmenin ardından iki bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar tarafından, Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü kutlandı, iki ülke arasındaki ortak geçmiş ile dayanışma ve güven ilişkisine vurgu yapıldı, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin daha da artırılmasına yönelik çalışmalara verilen önem ifade edildi.

Görüşmelerin sonunda, Milli Savunma Bakanı Akar ve Bosna Hersek Savunma Bakanı Podzic tarafından Türkiye ve Bosna Hersek arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı.

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