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İlk günden diyet ödemeye başladı

Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturur oturmaz diyet ödemeye başladı. İmamoğlu, Rudaw’da yaptığı açıklamada skandal ifadelerde bulundu.

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Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturur oturmaz diyet ödemeye başladı. İmamoğlu, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani’ye yakın haber sitesi Rudaw’da yaptığı açıklamada skandal ifadelerde bulundu. 

53 CANI UNUTTU MU? 

Ekrem İmamoğlu, Türkiye’yi kaosa sürüklemek için düğmeye basan ve 53 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarını başlatan çağrıyı yaptığı için tutuklu yargılanan Demirtaş’a övgüler yağdırdı. İmamoğlu, kendisine yöneltilen “Selahattin Demirtaş’ın bir tweet atarak Kürt seçmenin oylarını size konsolide ettiği belirtiliyor. Bunu duyduğunuzda ne hissettiniz?” sorusuna şu cevabı verdi: 

POZİTİF DİYE YORUMLADI 

“Sayın Demirtaş’ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim. Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı. Bundan da çok mutluluk duydum. Hatta kendi adıma bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini ve birçok duvarı yıkabileceğini de dile getirdim. Bugün de hala aynı kanaatteyim. O dilin geçerli olduğu bu ülkede çok daha mutlu olabileceğimizi görüyorum. Bu bağlamda böyle siyasi bir çizgisi olan bir insanın benim hakkımda pozitif bir şey söylemesi elbette beni mutlu etmiştir. Tabi bu söylem seçmende ne kadar etkili olur, olmaz bu benim tespit edebileceğim bir şey değil. Ama elbette beni mutlu etmiştir."

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