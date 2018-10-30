İlk günkü coşkuyla
Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Bugün cumhuriyetimizin 95’inci yıl dönümünü dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul’daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz” diye yazdı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Devletin zirvesi kutlamalar için cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’daki ebedi istirahatgâhında bir araya geldi. Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret ederek, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.
ÖZEL DEFTERE YAZDI
Erdoğan’a, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İP Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı eşlik etti.
Başkan Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol’dan geçerek, Atatürk’ün mozolesine geldi. Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Başkan Erdoğan, buradaki Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: Aziz Atatürk; cumhuriyetimizin ilanının 95’inci yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere, tüm gazilerimizi saygıyla yâd ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün cumhuriyetimizin 95’inci yıl dönümünü dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul’daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz.
VATANDAŞLARA AÇILDI
Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış Türkiye’nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun. Garnizonda görevli subay ve astsubayların yanı sıra öğrenciler de törende yer aldı. Törenin bitiminde, Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.
Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikleri kabul etti. Anıtkabir’deki törenin ardından Başkanlık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçen Erdoğan, burada yapılan törende tebrikleri kabul etti. Sırasıyla TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Ahmet Seyit Ahmet Baş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Kabinesi üyeleri Erdoğan’a tebriklerini iletti. Daha sonra da milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yabancı misyon temsilcileri ve askeri personel Erdoğan’a tebriklerini iletti.
İlham Aliyev: Barış ve refah diledi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi. Mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan ve Türk halkını kendi ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, bugünün Türkiye’sinin dünyanın öncü ülkeleri arasında yer aldığını belirtti. Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen reform ve büyük ölçekli altyapı projelerinin ülkenin ekonomik gücünü artırmaya hizmet ettiğini belirten Aliyev “Size işlerinizde başarılar, kardeş Türk halkına daimi barış ve refah diliyorum” dedi.
Telgrafı çekti: Putin’den tebrik mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik telgrafı gönderdi. Kremlin Basın Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Cumhuriyet’in ilanının 95. yıl dönümünü nedeniyle Başkan Erdoğan’ı tebrik ettiği belirtildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığı belirtilen Putin’in Türkiye Cumhuriyeti’nin henüz ilk yıllarında iki ülke arasındaki dostane, iyi komşuluk ilişkilerinin temellerinin atıldığını vurguladığı aktarıldı. Moskova ve Ankara arasında tüm alanlarda başarılı bir şekilde devam eden yapıcı iş birliğine işaret edilen açıklamada, iki ülke ve tüm Avrasya’nın çıkarları için bölgesel ve uluslararası meselelerde etkin iş birliğine devam edildiğinin altı çizildi.
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