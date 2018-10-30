İlk günkü coşkuyla

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Devletin zirvesi kutlamalar için cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’daki ebedi istirahatgâhında bir araya geldi. Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret ederek, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

ÖZEL DEFTERE YAZDI

Erdoğan’a, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İP Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı eşlik etti.

Başkan Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol’dan geçerek, Atatürk’ün mozolesine geldi. Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Başkan Erdoğan, buradaki Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: Aziz Atatürk; cumhuriyetimizin ilanının 95’inci yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere, tüm gazilerimizi saygıyla yâd ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün cumhuriyetimizin 95’inci yıl dönümünü dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul’daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz.

VATANDAŞLARA AÇILDI

Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış Türkiye’nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun. Garnizonda görevli subay ve astsubayların yanı sıra öğrenciler de törende yer aldı. Törenin bitiminde, Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.