İlk kurşun al bayrağa

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi. 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmada, darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 15 Temmuz gazisi Ahmet Karakaya, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu. Karakaya, o gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine babasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne doğru yola çıktıklarını dile getirdi.

KOLUNU PARÇALADI

Alparslan Türkeş Bulvarından Jandarma Genel Komutanlığı’nın bulunduğu yere gidecekleri sırada, burada bulunan vatandaşlardan, tanklardan ateş edildiği bilgisini aldıklarını kaydeden Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü: Yaklaşık 30 kişilik grup ile Genel Komutanlığa doğru gitmeye başladık. Önümüzde, elinde Türk bayrağı olan kişiler de vardı. Kışla dışında zırhlı araçlar da vardı. Bir müddet ilerledikten sonra kışla içinden benim de aralarında bulunduğum kalabalığın üzerine ateş açıldı. Ben de bu esnada yaralandım. Kurşun kolumu parçalayıp çıkmış, içeride de 4 şarapnel parçası kalmış. Vurulduktan sonra sivil bir araç ile hastaneye götürüldüm.

BOMBARDIMANI YAŞADI

Karakaya, olay yerinde başka yaralanan kimseyi görüp görmediğine ilişkin soru üzerine, “Darbeciler, elinde Türk bayrağı olan bir ağabey vardı, ilk olarak onu vurdu. Vurulanın kim olduğunu bilmiyorum” dedi. Şikayetçi olduğu sanıkların cezalandırılmasını isteyen Karakaya, davaya katılma talebinde bulundu. Müşteki Ertuğrul Çevik ise olay günü televizyondan darbe girişimine yönelik faaliyetleri gördüğünü, babasıyla Başkanlık Külliyesi’ne gitmeye karar verdiklerini ifade etti. Olay gecesinde, Başkanlık Külliyesi yakınlarındaki Jandarma Genel Komutanlığı bölgesinde bulunduğunu kaydeden Çevik, sabah saatlerinde bölgenin savaş uçakları tarafından bombalandığına şahit olduğunu dile getirdi. Bu esnada yaralandığını aktaran Çevik, sanıklardan şikayetçi oldu.