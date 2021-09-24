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Politika

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı

Nijer Savunma Bakanı Indatou, Bakan Akar'ın resmi davetlisi olarak ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı.

24 Eylül 2021 Cuma 16:03 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 16:03
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nijer Savunma Bakanı Alkassoum Indatou ile görüştü.

Nisan ayında göreve atanan Nijer Savunma Bakanı Alkassoum Indatou, Bakan Akar'ın resmî davetlisi olarak ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Konuk Bakan, Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşılandı.

Bakan Indatou'nun tören kıtasını selamlaması ve Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından her iki Bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından;

- Nijer ile dostane ilişkilerin geldiği seviyeden duyulan memnuniyet ifade edildi,

-Askerî eğitim ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin artırılmasının gerekliliği belirtildi,

-Terörle mücadelede iş birliği ve tecrübe paylaşımının önemine değinildi.

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