Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" tarafından kurulan AK Parti, Erdoğan'ın, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini aldı.

AK Parti, kuruluşunun hemen sonrasında yapılan 3 Kasım 2002'deki genel seçimden birinci parti olarak çıktı. Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başaran AK Parti'nin kurduğu hükümetler, süreçte çok sayıda önemli icraata imza attı.

AK Parti'nin 23 yıllık demokrasi mücadelesini 24 TV'ye değerlendiren konuklar, 2001'de Türkiye'de nasıl bir atmosfer vardı?, Türkiye'de siyaset AK Parti'yi nereye taşıdı?, Son 23 yılın en kritik dönemleri hangileriydi?, Recep Tayyip Erdoğan 23 yılda hangi sınamalarda geçti? sorularına cevap verdi.

"HİÇBİR ŞEY EKSİSİ GİBİ OLMAYACAK"



Özgürlükler alanında Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkma hedeflerinde büyük bir reform gerçekleştirildiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Hiçbir şey eksisi gibi olmayacak" diyerek yola koyulan, millet tarafından sevilen ve sayılan bir liderin yol arkadaşı olmak duyguların yoğunluk kazandığı bir an olarak bugün doğum gününün tecellisi" ifadesini kullandı.