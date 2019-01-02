İllet ittifakına karşı muzaffer olacağız

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara belediye başkan adaylarını tanıtım töreninde iktidarları döneminde hizmet yapmaya çalışırken en çok engeli ana muhalefetten gördüklerini vurguladı. Erdoğan, “Nitekim özellikle Bay Kemal her fırsatta bunu yapıyor. Üstelik yanına teröristleri alarak yapıyor. Yanına terör örgütü paçavrasını almak suretiyle onlarla fotoğraf çektiriyor. İngiliz haber ajansına, ‘ister yerli ister yabancı olsun sermayenin hiçbir güvencisi yok’ diye demeç verebiliyor. Kasım ayında Almanya seyahati sırasında ‘Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor’ iftirasını atabiliyor” dedi.

SEN GİT DE CHP RAHATLASIN

Erdoğan Kılıçdaroğlu’na, şöyle seslendi: “Şimdi de tutmuş, bizim meşruiyetimizi, Cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor. Bay Kemal önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Şu anda kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Nasıl çaktıklarını da görüyoruz. Önce oturduğu koltuktaki meşruiyetini sorgulamalı. Dünyanın neresinde 9 seçim kaybedip de koltuğu koruyan ana muhalefet genel başkanı bulabilirsin. Meşru değilsin. Bir an önce git de, partin de rahatlasın.”

SÜKLÜM PÜKLÜM DURUYOR

Milletin, ülkenin yönetimini hiçbir zaman CHP’ye teslim etmeyeceğine inandığını söyleyen Başkan Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya bile cesaret edemeyen, aday yaptığı kişiyi de partiden kazımak için her türlü gayreti gösteren kişiden bırakın ülkeyi, partisine bile hayır gelmez. Bizim tarafsızlığımızdan dem vuruyor. Keşke kendisini, ülkesinden yana taraf olmayı, tarafsız olmayı başarabilse. Bunların tarafsızlığı, Türkiye’yi şamar oğlanına çevirenlere karşı süklüm püklüm durmaktan ibarettir” diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN YANA

“Türkiye’nin, Türk milletinin ve kalbi bizimle birlikte atan dostlarımızın hakları, hukukları, özgürlükleri, gelecekleri söz konusu olduğunda bizim tarafımız bellidir. Biz Türkiye’den yanayız, milletimizden, kardeşlerimizden, mazlumdan, mağdurdan yanayız. Hepsinden öte, haktan yanayız” diyen Başkan Erdoğan, “Kılıçdaroğlu’nun kimden ve nereden yana olduğunu milletimiz gayet iyi biliyor. Olsa olsa terör örgütünün beslemelerinden yanadır” dedi. Erdoğan daha sonra da, Ankara’ya seslenerek, “Ülkesini yabancılara şikayet edenlere karşı canı pahasına ülkesi ve milletine hizmet etmeye çalışanlara destek vermeye hazır mısın? İstismar siyaseti yapanlara karşı, hizmet siyasetinin neferleriyle birlikte olmaya var mısın?” diye sordu.