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İmam Hatipliler geleceği konuştu

İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve velilerinin iş birliği, Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle ‘Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu’ gerçekleştirildi.

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Açılış konuşmasını gerçekleştiren İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: Bizim eğitim sistemimiz acaba Singapur, Kore, Japonya, Almanya, Amerika’daki gibi mi olsun? Bunların kültürleriyle, geçmişleriyle, tarihleriyle benimki tamamen farklı. Bir kere benim dinim, tarihim farklı. Neden acaba ‘Onu mu yapsam?’ın peşindeyiz. Neden acaba bize öz, uygun, has bir şeyin kovalayıcısı olmuyoruz? Ben diyorum ki bu formatı aramalıyız. Bu felsefe de bizim köklerimizden gelen bir felsefe olmak zorunda. Eğitim bir kültür inşasıdır. Eğitim, kültürün tabana yayılmasını sağlayan aracıdır. Ancak karmaşık bir kültürün, kimliksizlik diyebileceğimiz bir şeyin esiri haline gelmişiz. Bundan kurtulmanın birinci şartı elbette kendi eğitimimizi inşa etmek ama kendi eğitimimizi inşa etmek için kendi felsefemiz üzerinde mutabık kalmamız lazım. 

MARS’A GİDEBİLİRDİK 

Aynı sempozyumda konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin silahlı İHA ve akıllı mühimmatını üreten 6 ülkeden biri haline geldiğini söyledi. Bayraktar, sempozyumda, “Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli İHA Sistemleri” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Geçmişten günümüze havacılık tarihini anlatan Bayraktar, şöyle konuştu: Ülkemizde 1950’lere vardığımızda tümüyle havacılıkla ilgili yapılan çalışmaların yok edildiğini görüyoruz. Yerine Türkiye’de bambaşka sermaye modeli, bir montaj sanayi modeli yerleşiyor. Sahibini zengin eden sanayi modelleri yapılıyor. Şayet bugüne kadar yapılan çalışmalar devam edecek olsa belki Türkiye dünyada ilk 3 uzay gücünden biri olacaktı. Ülkemizin yaptığı, Mars’a gönderdiği araçlardan bahsediliyor olacaktı.

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