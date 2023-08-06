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Politika

İmamoğlu bildiğimiz gibi... Vatandaşlar sitem etti: Bizi de ziyaret et!

Seçim döneminde İstanbul'u unutup il il gezerek propaganda yapan İmamoğlu şehir turlarına kaldığı yerden devam ediyor. İmamoğlu 7-8 Ağustos'ta Elazığ'a daha sonrası ise Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'ye geçecek. İmamoğlu'nun sosyal medyadaki etkinlik paylaşımlarının altına ise bazı İstanbullu vatandaşlar 'bizi de ziyaret et' diyerek sitem etti.

6 Ağustos 2023 Pazar 20:43 - Güncelleme:
İmamoğlu bildiğimiz gibi... Vatandaşlar sitem etti: Bizi de ziyaret et!
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İmamoğlu göreve geldiği günden beri daha çok şehir dışına yaptığı geziler ve seçim sürecindeki ziyaretleri ile gündeme gelişti.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerindeki yenilgisinin ardından yine İstanbul'a hizmet etmek yerine 'CHP'de değişim' çağrısı ile genel başkanlık koltuğuna göz diken ve çalışmalarını bu yönde sürdüren İmamoğlu, Anadolu ziyaretlerine yeniden devam etme kararı aldı.

TUNCELİ ZİYARETİ

İmamoğlu, önümüzdeki hafta 7 Ağustos Pazartesi günü Elazığ'ı, 8 Ağustos Salı günü ise Tunceli'yi ziyaret edecek ve bu kentlerde halkla buluşacak.

Kılıçdaroğlu ise yerel seçim çalışmasına Erzincan'dan başlıyor. Kılıçdaroğlu, çalışmaların startını CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile birlikte verecek.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Öte yandan İmamoğlu'nun şehir ziyaretleri yapacağı sosyal medyada özellikle 'hizmet bekleyen' İstanbullular tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları "İstanbul'u ne zaman ziyaret edecek?" şeklinde sitem dolu paylaşımlarda bulundu.

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