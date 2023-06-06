İmamoğlu işçileri mağdur etti: Tazminatlar 4 aydır ödenmiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun EYT kapmasında emekli olan binlerce işçinin tazminatlarını çeşitli bahanelerle geçiştirdiği ve 4 aydır ödemediği ortaya çıktı.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentin sorunlarıyla ilgilenmek yerine sadece reklama 908 milyon TL harcadığını açıkladı.

AK Partili Göksu, İmamoğlu'nun 2022 yılında deprem için 63,5 milyon, reklam için 908 milyon TL harcadığı belirterek, söz konusu bütçenin Halk TV, Tele 1, KRT gibi CHP'nin kanallarına ve gazetelerine aktarıldığını söyledi.

Reklama milyonlarca lira ayıran İmamoğlu, yıllardır İBB'ye hizmet eden ve emekli olan çalışanların tazminatlarını 4 aydır çeşitli bahanelerle ödemeyerek geçiştirdi.

EMEKLİLERİN TAZMİNATLARI 4 AYDIR ÖDENMEDİ

İBB bünyesinde ve iştiraki şirketlerde yıllardır alın teriyle çalışan emekçiler, İBB Başkanı İmamoğlu'nun mağduru oldu.

EYT kapsamında emeklilik hakkı elde eden yüzlerce personelin çıkış işlemlerinin yapılmasına rağmen henüz tazminat alamadıkları ortaya çıktı.

4 aydır İBB tarafından sürekli oyalandıklarını belirten yüzlerce çalışan, 'Yavaş yavaş tazminatları ödeyeceğiz' ve 'Parça parça işlemleri yapıyoruz, bu ay içerisinde tazminatınız hesabınıza yatırılır' sözleriyle oyalandıklarını ancak aradan geçen 4 aya rağmen herhangi bir ücretin yatırılmadığını belirtti.

PROTESTO EDECEKLER

Aylardır İBB tarafından alacaklarını tanzim edemeyen emekli personel yönetime de çağrıda bulunarak, hakları olan ücretlerin yatırılmadığı ve oyalandıkları takdirde protesto etmek için Saraçhane'ye gideceklerini ve basın açıklaması da yapacaklarını belirtti.