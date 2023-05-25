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Politika

İmamoğlu öfke nöbetinde: Sen ahlaksızsın terbiyesizsin

Son günlerde pazar ziyaretlerinde vatandaşlardan aldığı tepkiler ile gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durağı bu kez Bayrampaşa perşembe pazarı oldu. İmamoğlu'nun ziyareti sırasında bir esnafın HDP ile işbirliği eleştirisi üzerine tartışma çıktı. Oldukça öfkelendiği görülen İBB Başkanı esnafa, 'Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin' dedi. Esnaf, İmamoğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı. Sözde demokrat ve halkçı CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu en ufak bir eleştiriye dahi tahammül gösteremedi. İmamoğlu'nun bu tavrı demokrasi naraları atan muhalefetin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

25 Mayıs 2023 Perşembe 16:15 - Güncelleme:
İmamoğlu öfke nöbetinde: Sen ahlaksızsın terbiyesizsin
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14 Mayıs seçim gecesinde yaptığı "Öndeyiz, kazanıyoruz, 13'üncü cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu" gerçek dışı açıklamalar sebebiyle büyük tepki çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son günlerde pazar ziyaretlerinde vatandaşlardan aldığı tepkiler ile gündeme geliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Tuzla ziyaretinden bir vatandaşın "Sizi sonunda İstanbul'da görebildik, şükürler olsun" tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu'nun son durağı Bayrampaşa perşembe pazarı oldu. İmamoğlu'nun ziyareti sırasında bir esnafın HDP ile işbirliği eleştirisi üzerine tartışma çıktı.

ESNAFIN HDP TEPKİSİ ÜZERİNE ÖFKELENDİ

Esnafın "PKK'yla olanları istemiyorum" demesi üzerine öfkelendiği görülen İBB Başkanı, "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksız birisin" dedi. Esnaf, daha sonra İmamoğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı.

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