İmamoğlu öfke nöbetinde: Sen ahlaksızsın terbiyesizsin

14 Mayıs seçim gecesinde yaptığı "Öndeyiz, kazanıyoruz, 13'üncü cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu" gerçek dışı açıklamalar sebebiyle büyük tepki çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son günlerde pazar ziyaretlerinde vatandaşlardan aldığı tepkiler ile gündeme geliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Tuzla ziyaretinden bir vatandaşın "Sizi sonunda İstanbul'da görebildik, şükürler olsun" tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu'nun son durağı Bayrampaşa perşembe pazarı oldu. İmamoğlu'nun ziyareti sırasında bir esnafın HDP ile işbirliği eleştirisi üzerine tartışma çıktı.

ESNAFIN HDP TEPKİSİ ÜZERİNE ÖFKELENDİ

Esnafın "PKK'yla olanları istemiyorum" demesi üzerine öfkelendiği görülen İBB Başkanı, "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksız birisin" dedi. Esnaf, daha sonra İmamoğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı.