'İmamoğlu, sulandırmaya çalışıyor'

CHP’nin İP-HDP ve Saadet destekli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal’ın göz önüne serdiği seçmen dalaveresini sulandırma çabasına girdi. Hemen hemen hergün mazbata isteyen İmamoğlu, Büyükçekmece 24 Haziran seçimi ile 31 Mart arasındaki seçmen farkının 2 bin 300 olduğunu savunarak AK Parti adayı Uysal’ın söylediği gibi sayısal nüfus hareketliliği olmadığını savundu. Suç duyurusu üzerine Başsavcılığın talimatıyla Büyükçekmece’de hayali seçmen incelemesi yapan polisleri de hedef alan İmamoğlu, “Türk halkını meşgul ediyor, bizi dünyaya rezil ediyorlar” diye konuştu. İmamoğlu, seçime dönük itirazların da seçimi kirlettiğini iddia etti.

İŞTE BÖYLE YAPMIŞLAR

AK Parti Uysal, Büyükçekmece’de uygulanan sahtekarlığı şöyle anlatmıştı: “İstanbul’da 24 Haziran’dan sonra ilçelerdeki seçmen hareketi yüzde 3 iken, Büyükçekmece’de bu rakam 14 bin 264 yani yüzde 8.5. Kaydı silinenden 4 bin seçmeni de eklediğimizde 18 bin. 4 bin kişi düşerek, 14 bin kişi getirerek yüzde 3’lük bir hareket yüzde 17’lik bir artışa dönüşmüş. Ortada 18 binlik bir sahte seçmen hareketi var ama 4 bin 200 farkla kazanıyorlar.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, büyük usulsüzlüğü deşifre etti. CHP adayı İmamoğlu ise usulsüzlükleri izah etmek yerine hamasi sözlerle oyalamayı tercih etti.