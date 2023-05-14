Ekram İmamoğlu ve Mansur Yavaş oy sayımı devam ederken Anadolu Ajansını hedef alan açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yüksekten başlıyorlar ama iki saat sonra Anadolu Ajansı ekranlarını kapattı. Şimdi bu oranlara baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam ülkemizin Cumhurbaşkanı ilan edilecektir. Veriler üzerinden baktığımızda şu anda bunun ilan edilmesi için erken. Yüzde 57'yle başlayan AA'nın ortalama 15 puan geride bittiği gecelere bakıp toplama çıkarma hesabıyla ortaya koyun. Kesinlikle çok aşağılarda bir orana sahiptir şu anda Sayın Erdoğan. Kendi sistemimizle ilgili de verilerimiz var."



ORAN VEREMEDİLER

İmamoğlu, ellerindeki verilerle ilgili bir oran vermedi. Daha sonra konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş da, "Kılıçdaroğlu elimizdeki verilere göre öndedir" dedi ancak o da herhangi bir oran açıklamadı.