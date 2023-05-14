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Politika

'Öndeyiz' deyip oran veremediler... İmamoğlu ve Yavaş, Anadolu Ajansı'nı hedef aldı!

İmamoğlu ve Yavaş Anadolu Ajansı'nı hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun yeni cumhurbaşkanı seçildiğini iddia eden İmamoğlu, 'Öndeyiz' deyip herhangi bir oran söylemeden salondan ayrıldı.

14 Mayıs 2023 Pazar 20:03 - Güncelleme:
'Öndeyiz' deyip oran veremediler... İmamoğlu ve Yavaş, Anadolu Ajansı'nı hedef aldı!
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Ekram İmamoğlu ve Mansur Yavaş oy sayımı devam ederken Anadolu Ajansını hedef alan açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yüksekten başlıyorlar ama iki saat sonra Anadolu Ajansı ekranlarını kapattı. Şimdi bu oranlara baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam ülkemizin Cumhurbaşkanı ilan edilecektir. Veriler üzerinden baktığımızda şu anda bunun ilan edilmesi için erken. Yüzde 57'yle başlayan AA'nın ortalama 15 puan geride bittiği gecelere bakıp toplama çıkarma hesabıyla ortaya koyun. Kesinlikle çok aşağılarda bir orana sahiptir şu anda Sayın Erdoğan. Kendi sistemimizle ilgili de verilerimiz var."

ORAN VEREMEDİLER

İmamoğlu, ellerindeki verilerle ilgili bir oran vermedi. Daha sonra konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş da, "Kılıçdaroğlu elimizdeki verilere göre öndedir" dedi ancak o da herhangi bir oran açıklamadı.

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