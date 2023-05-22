28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için, partiler de çalışmalarına tekrar başladı.

14 Mayıs'taki seçimlerde 600 sandalyeli Meclis'e 323 milletvekili gönderecek olan Cumhur İttifakı, çoğunluğu elde etti.

Millet İttifakı cephesi ise seçim çalışmalarını referandum kampanyasına çevirdi.

Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki çoğunluğuna karşı denge için Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Millet İttifakı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Silivri'deki mitinginde bu konuya değindi.

4 yıldır İBB Meclis'te AK Parti ve MHP'nin üye çoğunluğundan dolayı yapmak istedikleri projelerde engellendiğini iddia eden İmamoğlu, bu kez kendisini yalanladı.

Önceki olumsuz beyanlarının aksine İBB Meclis'teki işleyişin olumlu olduğunu örnekleyip, aynı sistemin TBMM için de uygulanabilir olduğunu belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"DENGE OLUŞACAK"

Bu ülkenin dengesini yeniden kurmak zorundasınız. Çoğunluk Cumhur İttifakı'nda olabilir. Olsun sorun yok. Cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu'nu seçersek bu memleket adına büyük bir denge oluşur. Millet İttifakı'nda büyük bir denge oluşturacağız. Yasama gücü, yeni yasa yapma yetkisi TBMM'de olacak. Olsun...Bakın ama yürütme icra görevi de bizde olacak.

"İBB'DEN ÖRNEK VEREYİM: İŞLER TIKIR TIKIR İŞLİYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ni örnek vereyim. 31 Mart'ta çoğunluğu aldılar mı aldılar. Başkanlık bizde Meclis de Cumhur İttifakı'nda. Ne oldu kardeşim işler tıkır tıkır işliyor.