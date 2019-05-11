İmamoğlu yalanlarına Atatürk’ü de alet etti

31 Mart seçimleri sürecinde kurgu şovlarla sempati toplamaya çalışan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamaoğlu, YSK’nın seçimi iptal etmesinin ardından bu kez de Atatürk’lü ve TC’li bir gösteri hazırladı. İBB’deki makam odasında bulunan özel eşyalarıyla birlikte Atatürk tablosunun da kendisine zorla geri verildiğini savundu. Ancak İmamoğlu’nun yalanı çabuk ortaya çıktı. İBB, CHP’lilerin odayı toplarken Atatürk tablosunu ‘şahsa özel’ diyerek aldıklarını açıkladı.

TABLOYU CHP’LİLER ALDI

CHP yandaşı bir TV kanalına konuşan İmamoğlu, göreve başladığı gün ceketini ve Atatürk tablosunu alarak İBB binasına geldiğini belirtirken, YSK’nın seçimi iptal ettiği akşam, Atatürk tablosunun da makam odasından çıkarıldığını vurguladı. İmamoğlu, “Tablo kalsın. Ben onu hediye etmekten onur duyarım dedim. Ama ısrarla bizim arkadaşlarımıza geri verdiler” diye konuştu. İmamoğlu’nun bu çarpıtılmış iddialarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yalanlama geldi. Twitter’dan yapılan “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetinin asılsız haberlere konu edilmesini esefle kınıyoruz” başlıklı açıklamada portrenin, odanın toplanması sırasında CHP’liler tarafından alındığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Alınan Atatürk Portresinin yerine yeni bir Atatürk Portresi konulmuştur. İddialara ilişkin yapılan incelemede; İmamoğlu tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Kubilay Bayrak ve danışmanı Murat Ongun’un özel asistanı Burcu Ciner tarafından 07 Mayıs’ta Başkanlık makamındaki özel eşyalarla birlikte Atatürk Portresi de ‘şahsa özel’ olduğu gerekçesiyle alınmıştır. Aynı yere aynı gün yeni bir Atatürk Portresi konulmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetinin asılsız haberlere konu edilmesini esefle kınıyoruz.”

TC YERİNDE DURUYOR

Bu arada İBB’nin Saraçhane’deki başkanlık binasında bulunan, “Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi” yazısının kaldırıldığı iddiası da yalan çıktı. İBB T.C. ibaresinin yerinde durduğunu belirterek “Halkı kin ve nefrete sürükleyerek kaos oluşturmaya yönelik çirkin paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır” dendi.