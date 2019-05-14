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İmamoğlu zıvanadan çıktı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi herkesi kucaklayacağını, kavga yerine barış ve sevginin dilini kullanacağını söyleyen CHP’li Ekrem İmamoğlu, gerçek yüzünü göstermeye başladı.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım için ağır hakaretlerde bulunan İmamoğlu, seçim stresini kaldıramayarak zıvanadan çıktı. Yıldırım, Twitter hesabından yayınladığı videoda “Seçim neden iptal edildi Başkanım” sorusuna “Çok basit, çünkü çaldılar” dediği anları paylaştı. 

HAKARET ETTİ 

Yıldırım’ın bu açıklamasına CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından cevap vermek istedi ancak kullandığı çirkin dil tepkilere neden oldu. “Rakibime ‘seçim niye iptal edildi’ diye soruyolar, ‘çaldılar’ diyor. Daha korkuncu 3-4 yaşındaki çocuklara, o günahsız, pırıl pırıl çocuklara ‘çaldılar’ dedirterek kampanya yapıyorlar. Başkanlık ne ki ben 3 çocuk babasıyım. Sakın o çocukları kirletmeyin, üzülüyorum, yazıklar olsun. Bu Ramazan ayında yalanla, iftirayla konuşuyorsunuz ya hepinizi Allah’a havale ediyorum. Bir laf var ya; ‘bakan olursun, başbakan olursun, meclis başkanı olursun ama.... neyse’. Babamın bir lafı var; ‘doğruluk ve dürüstlük; insanı mutlu eder’. İnşallah siz de bir gün mutlu olursunuz” şeklindeki sözleri herkesi kucaklayacağını iddia eden İmamoğlu’nu bir kez daha yalanlamış oldu. 

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