İmamoğlu'na bir darbe de Ankara'dan: ''Yok böyle bir şey''

Cumhuriyet Halk Partisi'nde "değişim" sesleri yükselirken partinin CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı. İsim vermeden İmamoğlu'na tepki gösteren Akıllı, "Yerel seçimlere Genel Başkan'ımızla gidilmesi gerek. Çözmemiz gereken başka şeyler var. Bunların konuşulması lazım. Bunlar olmadan sadece 'Genel Başkan değişsin.' O gitti, bu geldi sanki iş bitti. Yok böyle bir şey." diye konuştu.

"GENEL BAŞKAN, EN ÖNEMLİ BELİRLEYİCİDİR"



Ankara Masası programında gazeteci Fatih Atik'in sorularını cevaplayan Akıllı, şunları söyledi:

"Talepler haksız değil. Biz bunu il başkanları toplantısında da konuştuk. Bir değişim, dönüşüm, yenilenme talebi, adına ne derseniz deyin. Sadece şu var. Oradaki talep genel başkan değişikliğiyle sınırlı. Biz bununla bir problem çözebileceğimiz kanaatinde değiliz. Partinin meselesi genel başkan meselesi değildir.

Elbette bu sorunları çözmeliyiz. Parti içi demokrasiyi geliştirmeliyiz. Parti örgütlerini güçlendirmeliyiz. Çok yapılacak şey var. Bunlar yapılmadan sadece kişiyi değiştirerek bir şey çözemezsiniz. CHP, sadece bir lider partisi değildir. Elbette genel başkan, en önemli belirleyicidir. Diğer partiler kadar olmasa da CHP'de de böyledir. Ama dediğim gibi partinin yapısal problemlerinin çözülmesi lazım. Genel Başkan kendisi de söylüyor, kazık çakmak niyetinde olmadığını. Ama biz yerel seçimlere sayın Genel Başkanımız ile gidilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ondan sonra partinin kendi iç dinamikleri içerisinde partinin ihtiyacı olan değişimler, dönüşümler adı neyse bunlar olacaktır."

İMAMOĞLU'NA İSTANBUL'DAN SONRA BAŞKENTTEN DE DESTEK YOK



Bilindiği üzere İmamoğlu, belediye başkanı olduğu İstanbul'daki CHP örgütünden de destek alamıyor. Canan Kaftancıoğlu ile sık sık kavga eden İmamoğlu'nun, İstanbul'un ardından Ankara'dan da destek alamaması dikkat çekti.