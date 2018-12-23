İmamoğlu'na 'Fatih' göndermesi: Partinizin Osmanlı'yı sevmediğini herkes bilir

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz Cuma günü, Cuma namazının ardından Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret etti.

Türbe ziyaretiyle ilgili konuşan İmamoğlu, “İstanbul'u anlamak aslında Fatih Sultan Mehmet Han'ı anlamaktır. Dolayısıyla hem İstanbul'un fethi, hem de muzaffer komutanı Fatih Sultan Mehmet. Ama bir başka boyutu var. Fatih Sultan Mehmet sanatsever, entelektüel müthiş bir merhamet ve hoşgörü sahibidir.'' dedi.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun ziyaretine ait görüntüleri alıntılayan Osmanoğlu, ''İmamoğlu Bey ilçenizde Fatih’in Torunu yaşıyor. Bir fincan kahve içmeye davet etmeyi düşündünüz mü? Daha önceki başkanın kahvesini içtim. Partiniz Osmanlı’yı sevmez, herkes tarafından bilinir.'' dedi.

İmamoğlu'nun Osmanlı padişahları ile ilgili söylediklerini Osmanlı'ya hakaret eden Genel Başakanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da söylemesi bekleniyor.

CHP'NİN SEÇİM ÖNCESİ HORTLAYAN SÖZDE MUHAFAZAKARLIĞI

Adaylığı kesinleşen İmamoğlu, CHP'nin mağlup cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yolundan seçim çalışmalarına başladı. Sosyal medya hesabından annesi ile görüntülerini paylaşan İmamoğlu, ''Benim annem de başörtülü'' reklamı yaptı. İmamoğlu, bununla da kalmayıp Fartih Camii'ne giderek İnce gibi, ''Cuma namazı pozu'' vermeyi de ihmal etmedi.

T24 OLAYI ÇARPITTI

Öte yandan devlet kurumlarına saldırırken FETÖ sözcülüğünü de bırakmayan Doğan Akın yönetimindeki T24 internet sitesi, Osmanoğlu'nun ''Partiniz Osmanlı'yı sevmez'' göndermesini, ''Abdülhamid'in torunu, Ekrem İmamoğlu'nun peşinde'' başlığıyla haber yaptı. Osmanoğlu'nun CHP ikiyüzlülüğünü ifşa etmesini görmezden gelen site, sözleri ''sitem'' olarak niteledi.