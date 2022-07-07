İmamoğlu'na tokat gibi cevap: Benim devlet terbiyem buna müsaade etmez

İSKİ'nin Zeytinburnu'ndaki yeni hizmet binası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un katıldığı törenle açıldı. Tören sonrası İmamoğlu ve Arısoy arasında Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatı nedeniyle tartışma çıktı.

Ömer Arısoy'un dün yapılan İBB meclisindeki konuşmasını kasteden İmamoğlu, "Senin 1 metrekare yerin olsa iznin olmadan bina yapılabilir mi? O zaman ben senin tüm tabelalarını söküyorum desem kıyamet koparırsın" dedi.

Ömer Arısoy ise Eylül 2020'de projenin İBB'ye gönderildiğini belirterek 1,5 yıl neden cevap alamadığını sordu.

Arısoy'un itirazları üzerine İmamoğlu'nun "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor bir dinleyin" dediği duyuldu.

Arısoy'un bunları konuşmanın yerinin kameralar önü olmadığını belirterek, "Bunun çözümünü yeşil alana dokunulduğu gerekçesiyle milyon ceza yazmak değildir" demesi üzerine İmamoğlu, bakanlık ve basketbol federasyonundan cevap alamadığını vurgulayarak "Gerekçesi yeşil alan değil. Haddinden fazla ticari alan gerekçesi var" dedi.

Ömer Arısoy bir buçuk yıldır cevap alamadığını belirterek, "Böyle ayak üstü olmaz. Samimi değil bu. Medyanın önünde bir ilçe başkanı ile bir büyükşehir belediye başkanının müzakere etmesi doğru değil. Benim devlet terbiyem bu değil" dedi.

İmamoğlu'nun kendisini suçladığını belirtmesi üzerine Arısoy yaptığı konuşmasında İmamoğlu'nun adının geçmediğini belirterek "Bu tavrınız iş görme tavrı değil. Ben buraya İSKİ'nin binasının açılışına geldim keşke yukarıda konuşsaydınız, teessüf ediyorum" diyerek binadan ayrıldı.

"ŞOV YAPMAYI TERCİH EDERSENİZ SONUÇLARINA KATLANIRSINIZ"

O anlara ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaşan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise İmamoğlu'nu etiketleyerek, "Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sn. Ömer Arısoy'u davet edip sorunu müzakere etmek ya da başkanı olduğunuz meclise katılıp durumu tartışma yerine kameralar önünde show yapmayı tercih ederseniz sonuçlarına katlanırsınız." dedi.