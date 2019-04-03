İmamoğlu’ndan ‘başkanlık şovu’

Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları henüz açıklamadığı halde söylemleriyle tepki toplayan İmamoğlu, yeni bir skandala daha imza attı. Dün Ankara giderek Anıtkabir’i ziyaret eden İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Ekrem İmamoğlu/İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” yazarak imzaladı. İmamoğlu’nun mazbatasını almadan yaptığı bu şov manipülasyon olarak yorumlandı. CHP, Ekrem İmamoğlu’nun “Büyükşehir Belediye Başkanı” sıfatıyla Anıtkabir’i ziyaret etmesi için talepte bulundu. Ancak talep YSK kararının kesinleşmemesi nedeniyle bu sıfatla uygun görülmedi. Bunun üzerine, İmamoğlu’nun CHP’yi temsilen bir heyetle Anıtkabir’i ziyaret edeceği şeklinde bir talep yazılı olarak iletildi ve ziyaret bu kapsamda gerçekleşti. Ancak İmamoğlu’nun mozole ziyareti sonrasında Anıtkabir Özel Defterini “Büyükşehir Belediye Başkanı” sıfatıyla imzaladığı ve söz konusu sıfatı komutanlığın bilgisi ve rızası dışında fiili bir durum oluşturarak kullandığı anlaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, “Tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir” açıklamasını yaptı.