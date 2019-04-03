12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6057
  • 6,3037
  • 232.894
  • 93.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

İmamoğlu’ndan ‘başkanlık şovu’

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçimi sonucu kesinleşmemişken kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları henüz açıklamadığı halde söylemleriyle tepki toplayan İmamoğlu, yeni bir skandala daha imza attı. Dün Ankara giderek Anıtkabir’i ziyaret eden İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Ekrem İmamoğlu/İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” yazarak imzaladı. İmamoğlu’nun mazbatasını almadan yaptığı bu şov manipülasyon olarak yorumlandı. CHP, Ekrem İmamoğlu’nun “Büyükşehir Belediye Başkanı” sıfatıyla Anıtkabir’i ziyaret etmesi için talepte bulundu. Ancak talep YSK kararının kesinleşmemesi nedeniyle bu sıfatla uygun görülmedi. Bunun üzerine, İmamoğlu’nun CHP’yi temsilen bir heyetle Anıtkabir’i ziyaret edeceği şeklinde bir talep yazılı olarak iletildi ve ziyaret bu kapsamda gerçekleşti. Ancak İmamoğlu’nun mozole ziyareti sonrasında Anıtkabir Özel Defterini “Büyükşehir Belediye Başkanı” sıfatıyla imzaladığı ve söz konusu sıfatı komutanlığın bilgisi ve rızası dışında fiili bir durum oluşturarak kullandığı anlaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, “Tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir” açıklamasını yaptı.

Ekrem İmamoğlu, ailesi ve beraberindeki parti heyeti, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. İmamoğlu, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni resmen seçilmemesine rağmen ‘İstanbul Belediye Başkanı’ sıfatıyla imzaladı. 

Binali Yıldırım: 319 bin iptal oy var, itiraz edeceğiz, sonuç değişebilir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami'nde Kur'an okudu

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami'nde Kur'an okudu

AK Parti itiraz etmişti: Oylar yeniden sayılacak

AK Parti itiraz etmişti: Oylar yeniden sayılacak

AK Partili Belediye Başkanı Yarka, mazbatasını aldı

AK Partili Belediye Başkanı Yarka, mazbatasını aldı

İYİ Parti'de deprem! Ümit Özdağ görevinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Ümit Özdağ görevinden istifa etti

Cumhurbaşkanlığı: Yabancı devletler seçime saygılı olsun

Cumhurbaşkanlığı: Yabancı devletler seçime saygılı olsun

'Aradaki fark kapanmaya başlayınca CHP paniğe kapıldı'

'Aradaki fark kapanmaya başlayınca CHP paniğe kapıldı'

Külünk: Anıtkabir üzerinden neyi gizliyorsunuz?

Külünk: Anıtkabir üzerinden neyi gizliyorsunuz?

'Anıtkabir'e ziyaretini istismar için kullandı'

'Anıtkabir'e ziyaretini istismar için kullandı'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

Dünyanın en sıradışı kuş türleri

Dünyanın en sıradışı kuş türleri

Gelin geldiği Mardin'de 29 yıl sonra muhtar seçildi

Gelin geldiği Mardin'de 29 yıl sonra muhtar seçildi

Resimli Miraç Kandili mesajları haberimizde! En güzel, kısa ve uzun Miraç Kandili mesajları

Resimli Miraç Kandili mesajları haberimizde! En güzel, kısa ve uzun Miraç Kandili mesajları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA