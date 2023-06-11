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Politika

İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusuna manidar cevap!

Seçim sonrası 'değişim' açıklamalarında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusuna cevap verdi. 'Değişim konusundaki fikrimde net olarak kararlıyım' diyen İmamoğlu, 'Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim' şeklinde konuştu.

11 Haziran 2023 Pazar 15:19 - Güncelleme:
İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusuna manidar cevap!
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrılarında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Su Sporları Merkezi açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'DEĞİŞİM FİKRİMDE KARARLIYIM'

"Değişim konusundaki fikrimde net olarak kararlıyım" diyen İmamoğlu, "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI SORULDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır" açıklaması da sorulan İmamoğlu, "Ekranlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

'ADAY MISINIZ?' SORUSUNA CEVAP

"CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" sözleriyle cevap verdi.

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