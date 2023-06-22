İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Kaybeden olsam istifa ederdim

İstanbul'a hizmet etmek yerine seçim sürecinde il il gezerek miting düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'ndeki "İstanbul'a hizmette 4 yıl sunumu" programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

İmamoğlu, değişim sağlanmazsa CHP'den ayrılma ihtimalinin olup olmadığına yönelik soruyu şöyle cevapladı:

"Ben partimin bana verdiği görevi yapamamış olsam, başarısız olsam, bir seçimi kaybetmiş olsam o dediğinizi yaparım. Benim öyle bir şeyim yok. Ben seçim kaybetmedim, partimin bana verdiği görevi kötü yapmadım. Hatta genel başkana olan sorumluluklarım konusunda kötü bir görev yapma deneyimi yaşatmadım. Aynı şekilde İBB bünyesinde kamu malına zarar vermedim. Bu kadar büyük bir mekanizmayı yönetirken elbette hatalarımız olabilir ama hiçbir zaman yüz kızartıcı bir sürecin içinde olmadım. Dolayısıyla bunları yapmayan bir kişi olarak benim partiyi terk etmek gibi bir durumum söz konusu değil. Hani bunu yapanlar varsa onlar düşünsün. Benim öyle bir derdim yok."

İmamoğlu, seçim ortamlarında iddialı biri olduğunu belirterek, "Parti içi seçimleri olsun yerel seçimler olsun genel seçimler olsun iddialı bir kişiyim. Kazanmakta da iddialı bir kişiyim. İçinde seçim de olsa uzlaşı da olsa, başka bir ortam da olsa ortaya geri durmam. Tekrar ifade ediyorum kendime makam biçmiyorum ama böylesi bir idealleri için mücadele eden Ekrem İmamoğlu kişiliği, böylesi bir süreçte sürece liderlik yapmaktan asla geri durmayacak ve güçlü bir şekilde yolunda koşacak." diye konuştu.

İmamoğlu, insanların bu fikre destek verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Parti içinde de çok kıymetli insanlar beni arıyor ama ben özel gruplar, kulüpler, buluşmalar yapmıyorum. Çünkü bunu doğru da bulmuyorum. Çünkü ekipçiliği ya da bir parti içinde bir böyle bölünmeyi çok seven birisi değilim. Hiç bulunmadım, içinde olmadım. Öyle bir oluşumu da gerçekleştirmedim. Bu tabii ki seçimler çerçevesinde bu olabiliyor ama seçimlerden sonra hemen bütünleşen bir modeli arzulayan bir insanım. Bu bakımdan çokça benimle aynı fikri taşıyan insanlar var. CHP içinden de var. Siyasi olarak muhalefet düşüncesini, muhalif düşünceyi içinde hisseden insanlar da var. Zamanı geldiğinde güçlü birliktelik doğacaktır."

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KUŞOĞLU'NA TEPKİ



İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun kendisi hakkında "Siyasi yasak gelebilir" şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine "Partinin içinde böyle bir konunun 'Ama onun siyasi yasağı var' klişesiyle gündeme gelmesi çok acı. Ne yazık ki çok vasat açıklama. Bu vasat açıklamanın sahibinin muhatabı ben değilim. Muhatabı Sayın Genel Başkan. Sayın Genel Başkanımızın bu konuda gereğini yapacağına inanıyorum. Bu vasat açıklamaları birkaç kez aynı kişi anlamsız ve gereksiz zamanlarda dile getirmiştir." değerlendirmesini yaptı.