İmamoğlu'ndan tepki çeken 'Gezi davası' paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gezi tutukluları için özgürlük istedi.

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne darbe vurmak amacıyla başlatılan Gezi Parkı olaylarına destek veren ve olayların bizzat içerinde bulunanlara destek mesajları atan Ekrem İmamoğlu, dava sonucu 18 yıl hapis cezasına çarptırılan İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman için özgürlük naraları attı.

İmamoğlu, "Adalet elbet yerini bulacak, hukuksuzluk son bulacak. Çalışma arkadaşım Tayfun Kahraman ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz" dedi.

İMAMOĞLU'NA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Gezi kalkışmasındaki suçlulara sahip çıkan Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı videoya sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi.

"İKİ BİSİKLET KIRILDI DİYE CANLI YAYIN DÜZENLİYORDUNUZ"

Gezi tutukluları için özgürlük isteyen İmamoğlu'na Esenler Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İlyas Duras'dan tepki geldi. İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Duras şu ifadeleri kullandı:

"46 kamu binası 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılmaz hale geldi.

326 iş yeri ve 201 araç tahrip edildi.

80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı.

Çıkmış Gezi Parkına selam gönderiyor.

2 bisiklet kırıldı diye canlı yayın düzenliyordunuz."