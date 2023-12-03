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Politika

İmamoğlu'nu topa tuttu: Ablasıyla 'çak' yapıp sarıldıysa tabii ki kaçar

İBB için CHP'den aday adaylığı başvurusunu yapan Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu CHP yönetimini ve İmamoğlu'nu topa tuttu. Ön seçim talebinde bulunan Kerimoğlu, İmamoğlu'na seslenerek, 'Eğer örgütünü parayla, pulla, işle, makamla, birtakım siyasi heves ve heyecan dışı araç ve gereçlerle manipüle etmemişse niçin ön seçimden kaçsın?. CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığının önüne engel olmak isteyen ablasıyla 'çak' yapıp sarıldıysa tabii ki ön seçimden kaçar' dedi. İttifaksız seçim çağrısı da yapan Kerimoğlu, 'Biz artık CHP'ye seçim kazandırdı diye altında birtakım partilerin sözüm ona birtakım yöneticilerine ihale vermek, daire başkanlığı vermek, bürokratik kadroları vermek zorunda değiliz' ifadelerini kullandı.

AA3 Aralık 2023 Pazar 14:19 - Güncelleme:
İmamoğlu'nu topa tuttu: Ablasıyla 'çak' yapıp sarıldıysa tabii ki kaçar
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için CHP'den aday adaylığı başvurusunu yapan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçimi sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük haksızlık yapıldığını savunan Kerimoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi.

Kerimoğlu, "Bugün görevde olan İBB Başkanı (Ekrem İmamoğlu), zaten eğer başarıları var ise zaten örgütünün sesini dinlemişse zaten partimize karşı sorumluluğunu yerine getirmişse kendisine verilen bu yetki ve sorumluluğu İstanbul halkının hizmetine kullanmışsa niçin ön seçimden kaçsın? Eğer örgütünü parayla, pulla, işle, makamla, birtakım siyasi heves ve heyecan dışı araç ve gereçlerle manipüle etmemişse niçin ön seçimden kaçsın?" diye sordu.

İBB seçimlerinde CHP ilkelerine bağlı bir adayın olması gerektiğini savunan Kerimoğlu, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığının önüne engel olmak isteyen ablasıyla 'çak' yapıp sarıldıysa Cumhuriyet Halk Partili yoksulları, emekçileri 'İBB'de işe alıyorum' diye yazın sıcağında otopark bekçiliğine yolladıysa ama onun yerine İYİ Partilileri genel sekreter, daire başkanı, müdür, üst düzey bürokrat yaptıysa tabii ki ön seçimden kaçar."

Kerimoğlu, ön seçim ve örgütün huzuruna çıkmanın herkesin sorumluğu olduğunu vurgulayarak, "Hiçbirimizin ön seçimden kaçmaya, sandıktan kaçmaya, parti içinde hukuk ve demokrasi temelinde yapılacak seçimden kaçmaya hakkı yok." ifadelerini kullandı.

- İTTİFAKSIZ SEÇİM ÇAĞRISI

CHP'nin yerel seçimlerde tek parti olarak seçimlerde büyük başarılar elde edebileceğini iddia eden Kerimoğlu şunları kaydetti:

"Biz artık İstanbul'da hiçbir ittifaka ihtiyaç duymadan CHP olarak seçim kazanacağız. Biz artık CHP'ye seçim kazandırdı diye altında birtakım partilerin sözüm ona birtakım yöneticilerine ihale vermek, daire başkanlığı vermek, bürokratik kadroları vermek zorunda değiliz. Çünkü CHP bu ülkenin kurucu ve birleştirici partisidir. Bundan sonra CHP'ye baskı kuran, şantaj yapan, tehdit eden, beklenti içinde olan, üstelik de seçim kaybettiğimiz gece kahkaha atanlarla bir daha asla ittifak yapmayacağız ve ittifaksız İstanbul'u kazanacağız."

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