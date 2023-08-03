Her fırsatta 'değişim' çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeme bomba gibi düşen gizli zoom toplantısı büyük yankı uyandırmıştı.

Değişim yankıları her geçen gün şiddetini artırırken Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlıkta değişim hedefi için nasıl bir yol izleyeceği de merek konusu oldu.

"İMAMOĞLU'NUN EMANETÇİ ADAYI SELİN SAYEK BÖKE Mİ OLACAK?"

Ortaya çeşitli senaryolar atılırken, İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısındaki 'Selin Sayek Böke' sözleri yeniden gündeme geldi. Akıllara 'İmamoğlu'nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak?' sorusunu getirdi.

A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Tanıtım-Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı konuyla ilgili şunları söyledi:

Selin Sayek Böke de bu tarz entrikaların, çok ilkesel görünüp her türlü entrikayı çekmeye de müsait bir profil. Kılıçdaroğlu'na karşı İlhan Cihaner'in desteklemişti. Sonra da Kılıçdaroğlu hemen onu bir makamla kendi tarafına çekti. İlhan Cihaner'i bir makam karşılığından sattı Kılıçdaroğlu'nun yanına geldi.

Marjinal ve rasyonalite ile pek alakası olmayan bir siyasetçi. Her yeri kamulaştıracağız derken son derece sert ve radikal. Diğer taraftan da, 'PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu bilmiyorum. Elimde öyle bir istihbarat yok.' Demişti.

"O ZEMİNDEN ÖTEKİ ZEMİNE GEÇMEYİ İYİ BİLİYOR"

Seçim çalışmalarına katılmadı, hiçbir şeyin içinde olmuyor. Ama her zaman bu makamının da yetkilerini kullanarak bir şekilde o zeminden öteki zemine geçmeyi de iyi biliyor. Şimdi de Ekrem İmamoğlu ile iş tutmaya başlamış.

GİZLİ TOPLANTIDA 'BÖKE-ABD' DETAYI

CHP'nin içerisindeki değişim operasyonunu ABD'den yürütmenin çok olası bir durum olduğunu söyleyen Ayvalı sözlerine şöyle devam etti:

CHP'de her zaman aktörelerin dışardan referansla bir şekilde kendini içeride kendini kabul ettirdiği kanaatindeyim.

CHP'nin içerisindeki değişim operasyonunu ABD'den yürütmek çok olası. Zaten adaylıkta da mülakatlar Büyükelçilerle gerçekleşti. Kendilerini en çok İngiltere Büyükelçisine anlatmak istediler, ABD'ye gidip anlatmak istediler.

Diğer yandan İmamoğlu ise gizli zoom toplantısında Böke ile ilgili şunları söylemişti:

Alternatif bir Kurultay konusunda bir çalışma zemini oluşturuldu. Malum aslında Selin Hanım, zaten ABD'den gelir gelmez içine eklenecek olan bir çalışma yapılacaktı. Biz de onu yürütüyoruz aslında. Bugün de öyle bir çalışmanın içinde Selin Hanım.