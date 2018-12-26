İmamoğlu’nun hayali vaatlerine yenisi eklendi 

2015 yılında gündeme aldığı ve en geç 9 ay içinde bitireceğini söylediği ‘Kavaklı Cemevi ve Kültür Evi’ için tek bir çivi dahi çakamayan İmamoğlu, inşaat yapım ihalesini de ‘Belediye kasasında paramız yok’ diyerek iptal etti. Beylikdüzü’ndeki bir camiyi ‘1,5 yılda bitireceğim’ diyerek 26 ayda tek çivi çakamayan, aynı camiye iki kez temel atma töreni düzenleyen Ekrem İmamoğlu’nun, bir hayali vaadi daha kağıt üzerinde kaldı.

YAPMADAN 250 BİN HARCADI

Projesi toplamda 250 bin lira ödüllü yarışmayla belirlenen Kavaklı Cem evi ve Kültür Merkezi için 9 ayda biteceği sözü verilmesine rağmen 25 ayda tek bir çivi dahi çakılmadı. Dere yatağındaki 799/1-2 parselde cem evi inşaatı yükseleceğini zanneden Alevilerin hevesi ise kursağında kaldı. 2017 yılının Ekim ayında ihaleye çıkan İmamoğlu, bir ay sonra 22.11. 2017 tarihinde ise ihaleyi kazanan firmayla 10 milyon 750 bin liralık sözleşme imzaladı. Ancak belediyenin parasını saz, caz, konser gibi eğlencelere aktaran ve makyaj belediyecilik anlayışıyla sert eleştirilere hedef olan İmamoğlu, parayı ‘eğlencede’ harcayınca cemevi projesini de iptal etmek zorunda kaldı. Cemevi isteyen Alevi vatandaşlara ise İmamoğlu’nun “Belediye kasasında paramız yok, cemevini bir daha seçilirsem yaparım” şeklinde ikinci sözü verdiği iddia edildi.