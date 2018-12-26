Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

İmamoğlu’nun hayali vaatlerine yenisi eklendi 

Beylikdüzü’nün CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vaatleri arasına, Görme Engelliler Müzesi, Yakın Tarih Müzesi, Tramvay gibi uçuk projeleri dahil etti. Ancak hepsini kağıt üzerinde bırakan İmamoğlu, yıllardır oyaladığı Alevilerin cemevi projesini de askıya aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2015 yılında gündeme aldığı ve en geç 9 ay içinde bitireceğini söylediği ‘Kavaklı Cemevi ve Kültür Evi’ için tek bir çivi dahi çakamayan İmamoğlu, inşaat yapım ihalesini de ‘Belediye kasasında paramız yok’ diyerek iptal etti. Beylikdüzü’ndeki bir camiyi ‘1,5 yılda bitireceğim’ diyerek 26 ayda tek çivi çakamayan, aynı camiye iki kez temel atma töreni düzenleyen Ekrem İmamoğlu’nun, bir hayali vaadi daha kağıt üzerinde kaldı. 

YAPMADAN 250 BİN HARCADI

Projesi toplamda 250 bin lira ödüllü yarışmayla belirlenen Kavaklı Cem evi ve Kültür Merkezi için 9 ayda biteceği sözü verilmesine rağmen 25 ayda tek bir çivi dahi çakılmadı. Dere yatağındaki 799/1-2 parselde cem evi inşaatı yükseleceğini zanneden Alevilerin hevesi ise kursağında kaldı. 2017 yılının Ekim ayında ihaleye çıkan İmamoğlu, bir ay sonra  22.11. 2017 tarihinde ise ihaleyi kazanan firmayla 10 milyon 750 bin liralık sözleşme imzaladı. Ancak belediyenin parasını saz, caz, konser gibi eğlencelere aktaran ve makyaj belediyecilik anlayışıyla sert eleştirilere hedef olan İmamoğlu, parayı ‘eğlencede’ harcayınca cemevi projesini de iptal etmek zorunda kaldı. Cemevi isteyen Alevi vatandaşlara ise İmamoğlu’nun “Belediye kasasında paramız yok, cemevini bir daha seçilirsem yaparım” şeklinde ikinci sözü verdiği iddia edildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Putin yeni Avangard hipersonik füze sisteminin testini izledi

Putin yeni Avangard hipersonik füze sisteminin testini izledi

Rusya durdurulamayan silahını test etti

Rusya durdurulamayan silahını test etti

CIA'in 44 yıldır okyanusun altında sakladığı sırrı ne?

CIA'in 44 yıldır okyanusun altında sakladığı sırrı ne?

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA