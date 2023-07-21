İmamoğlu'nun ifşa olan toplantısının şifreleri: CHP'de sonuçlar kasetle belirleniyor

CHP'de "değişim" için isyan bayrağı açan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li bazı isimlerle yaptığı video konferans toplantısının görüntüleri internette sızdırılmıştı. Bu durum "CHP'de kaset savaşları mı başladı?" sorusunu akıllara getirdi.

Zira Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olanlar kaset kumpasıyla bir bir devre dışı bırakılmıştı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesinde TBMM'de yaptığı son grup toplantısında gözyaşlarına boğulan Özgür Özel ve Engin Özkoç, İmamoğlu'nun gizli toplantısına katıldı.

CHP'li Özgür Özel, kendini savundu, istifa etmeyeceğini söyledi ve "Konuşmaya devam edeceğim" dedi. Engin Özkoç ise "Değişim insanların talebidir, İmamoğlu ile görüşüyorum" dedi.

A Haber'e konuk olan eski CHP Genel Başkanı Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP'de son günlerde yaşanan skandal gelişmelere, FETÖ'nün hain darbe girişiminde tutunduğu tavra yönelik birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"15 TEMMUZ'DA CHP FETÖ'YE TESLİM OLDU, DİK DURMADI"



CHP'de 2010 yılından bu yana antidemokratik gelişmelerin olduğunu belirten Ateş, "2010 yılında Deniz Baykal'a kurulan kaset komplosu ile CHP'nin genleri değiştirildi. Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunan, liderler ve kadrolar sistem dışına itildi. Benim de yönetiminde olduğum kadro, FETÖ kumpasına teslim olmasaydı, 15 Temmuz darbe girişimi de olmazdı. 'Partiniz FETÖ'ye teslim mi oldu?' gibi bir soru soruldu. Maalesef evet, teslim oldu. Benim de genel başkan yardımcısı olarak görev aldığım CHP dik duramadı" ifadelerini kullandı.

"CHP'DE SONUÇLAR KASETLE BELİRLENİYOR"



CHP'de sonuçların kasetle belirlendiğini, her Kurultay ve seçim öncesi CHP'de kaset konuşulduğunu ifade eden Ateş, "İmamoğlu 200 toplantı yaptık dediğine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden yaklaşık 45 gün geçti, Özgür Özel ve Gökhan Günaydın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra görevlere geldiler. Bu süreçte 200 toplantı olarak, kabul edersek, bu da günde 7 toplantı demek. Bu demektir ki, daha öncede seçimlerden önce kendi aralarında böyle bir sistem kurarak, bir araya gelmişler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'ndan talimat alıyor" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN'IN GÖREVİNE SON VERİLECEK"



Gazeteci Mahmut Övür ise CHP içerisinde çıkan video konferans toplantısının patlamasına yönelik CHP'nin içinde istifaların gerçekleşeceğini belirtti.

"Pazar günkü parti meclisinde büyük ihtimalle Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın görevine son verileceği düşünülüyor. Onların yerine de, Faik Öztrak'ın Grup Başkanı, Yunus Emre'nin ise Grup Başkan Vekili olarak atanacağı iddia ediliyor. Nasıl görevden uzaklaştırılacağı bilinmiyor, ancak büyük ihtimalle istifaya davet edilecek. CHP'nin içerisinde şu anda bu konuşuluyor"