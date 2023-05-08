Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime günler kala CHP yine bir provokasyona imza attı. Ekrem İmamoğlu'nun, Erzurum'daki korsan mitinginde yaşananlar sonrası BBP lideri Destici'den açıklama geldi.

CNN Türk'e açıklama yapan Cumhur İttifakı ortağı Destici, muhalefeti işaret ederek 'Kaybedeceklerini anladılar seçim zaferimizi gölgelemek için provokasyon yapıyorlar' ifadelerini kullandı.

"PKK İŞARETLERİYLE KIŞKIRTTILAR"

Destici'nin açıklamalarından satır başları:

"İstanbul'da muazzam bir kalabalık vardı! Büyük İstanbul mitingini gölgelemek için provokasyon yaptılar. Size söylenilen yerde miting yapmıyorsunuz şehrin göbeğinde yapmaya çalışıyorsunuz. PKK kitlesi orada. PKK işaretleri yapıyorlar. PKK işaretleri yaparak Erzurum'daki vatandaşları kışkırtıyorlar. Erzurum, Nene Hatunların şehridir. Dadaşlar size meydanı boş bırakır mı?

İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER: HALKIMIZ BUNA MÜSAADE ETMEZ

Biliyorsunuz HDP Grup Başkanvekili de Erzurum'dan aday. Sen orada PKK'lılar ile miting yaparsan elbette ki halkımız buna müsaade etmez. Burada valiliği, emniyeti suçlamak yanlıştır. Ekrem İmamoğlu dönüp kendisine bakacak! Devlet sana nereyi göstermişse sen mitingini orada yapacaksın.

"ZAFERİMİZİ GÖLGELEMEK İSTİYORLAR"

Eğer orada yapmıyorsan sen provokasyon yapıyorsun. Bütün vatandaşlarımıza diyorum ki bunlar bizim seçim zaferimizi gölgelemeye çalışıyorlar. Kaybedeceklerini anladılar. Ağızlarını bozdular sinirlerini bozdular. Ne yapacaklarını şaşırdılar.

"TÜRKİYE İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİTLİK EDİYOR"

Maltepe'de Cumartesi yedili masanın mitingi oldu. Pazar da Cumhurbaşkanımızın mitingi oldu. En az 4-5 kat fark var. Bir de onlar İBB'nin bütün imkanlarını kullandılar. Türkiye ilk defa böyle bir şeye şahitlik ediyor. Ekrem ve Mansur beyler bırakmışlar İstanbul'u Ankara'yı şehir şehir dolaşıyorlar.

Van'da gördük. Sen oraya gidiyorsun zafer işareti yapıyorsun. Sen ne yapmış oluyorsun, PKK'nın kanlı eylemlerini zafer olarak mı görüyorsun? Hainlerle işbirliği tutanlar ya gafildir ya haindir. Bunun ikinci bir yolu yok! Bunları aziz milletimiz görüyor."