İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2023 Pazartesi / 4 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4029
  • EURO
    21,4407
  • ALTIN
    1240.59
  • BIST100
    5022.79
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İmamoğlu'nun mitinginin yasaklandığı iddiasına yalanlama!
Politika

İmamoğlu'nun mitinginin yasaklandığı iddiasına yalanlama!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gaziantep'te yapmayı planladığı mitingin yasaklandığı yönündeki haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.

24 Nisan 2023 Pazartesi 22:54 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun mitinginin yasaklandığı iddiasına yalanlama!
ABONE OL

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bazı basın mecralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gaziantep'te yapacağı mitingin Vali Davut Gül tarafından yasaklandığına yönelik haberler üzerine açıklama ihtiyacının oluştuğu belirtildi.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince açık yer toplantı alanları ve yürüyüş güzergahlarının, ilgililerin görüşleri alınarak her yıl ocak ayında valilik tarafından belirlendiği hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

"2023 yılında 18.01.2023 tarihli olur ile açık yer toplanma alanı olarak Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park Alanı belirlenmiş ve Valiliğimiz resmi internet sitesinde ilan edilerek basına duyurulmuş ve tüm siyasi partilere tebliğ edilmiştir. Valiliğimiz hiçbir siyasi partinin miting yapmasını yasaklamamıştır. Mevcut yasal çerçevede bütün siyasi partilere daha önceden mevzuat gereği belirlenen alan tahsis edilmekte ve güvenlikleri sağlanmaktadır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.