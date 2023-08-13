İmamoğlu'nun öncülük ettiği değişimciler sessizliğe gömüldü: Rüzgar dindi

Ekim ayında olağan kurultaya gitmeye hazırlanan CHP'de gündem, kendisine karşı birçok ismin bayrak açtığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip çıkıp çıkmayacağı.

İŞİMİZİ YAPTIK RÜZGAR DİNDİ

Değişim çağrılarının erken söndüğünü belirten Genel Merkez ekibi, parti içi muhalefetin delege gücünü alamazsa Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip çıkmayacağını belirtiyor.

Parti yönetiminde Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alan isimler, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Kılıçdaroğlu'na karşı yükselen parti içi muhalefetin ilçe kongrelerinin başlamasıyla birlikte durduğunu ifade ediyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler değişimcilerin son günlerde sesiz kalmasını, "Değişimciler hep tartışma çıkarttı. Biz işimizi yaptık rüzgarları dindi" şeklinde değerlendiriyor. Muhalefet kanadının mahalle kongreleri ve tamamlanan ilçe kongrelerinde yeterli delege gücüne ulaşamadığı için sessiz kaldıkları belirtiliyor.