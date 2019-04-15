İmamoğlu'nun tehlikeli oyunu
Siyasi meşruiyet arayışındaki CHP adayı Ekrem İmamoğlu tribünlere yerleştirilen sözde taraftar gruplarının ucuz siyasi göndermeleriyle spor üzerinden tehlikeli bir oyuna kalkışıyor.
Siyasi meşruiyeti stadyumlarda arayan İmamoğlu, Fenerbahçe’nin efsane isimi Can Bartu için statta yapılan törene katıldı. Burada Fenerbahçe taraftarlarını provoke eden CHP’liler siyasi sloganlar atılmasını sağlayarak tehlikeli bir oyunun fitilini ateşledi. Ancak İmamoğlu’nun sporu siyasete alet ettiği ilk girişim bu değildi. Fenerbahçe’ye yönelik şike kumpasında FETÖ’ye destek veren CHP’li Ekrem İmamoğlu, siyaseti stadyumlara taşımaya başladı. İmamoğlu’nun tribünleri galeyana getirerek, taraftarları, CHP’li teşkilat mensuplarınca organize edilen kirli oyuna alet etmeye çalıştığı öğrenildi.
TRİBÜNDE ORGANİZE İŞLER
Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasını tribünden izleyen İmamoğlu’nu yine CHP’lilerce organize edilen kişilere ‘İmamoğlu’na mazbatayı ver’ sloganı attırıldı. Stadyumlarda Ekrem İmamoğlu’nun önünde ki tribünde kümelenen sözde futbol takımı taraftarı CHP’lilerin hep bir ağızdan İmamoğlu lehinde slogan attıkları öğrenildi. Bunun üzerine İmamoğlu’nun bu organize eylemi selamlayarak kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştı.
TARAFTARI POLİTİZE EDİYOR
CHP’nin sportif alana taşımaya çalıştığı seçim süreci tehlikeli bir boyuta ulaştı. Sergilenen tavrın taraftarlar arasındaki rekabet siyasi bir düşmanlığa çevirmesinden endişe ediliyor. Seçimi manipüle etmek için yeşil sahalara inen İmamoğlu dün de Şükrü Saraçoğlu Stadı’na giderek Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izledi. Siyaseti stadyumlara taşıma girişiminin CHP’li teşkilatlarca organize edildiği belirtilirken bunun için taraftar grupları içinde yer alan CHP’lilerin ciddi bir çalıma yaptığı belirtiliyor. CHP’nin tribünlerde taraftarları politize etmeye dönük çabalarına HDP ile illegal örgüt mensuplarının da destek verdiği kaydediliyor.
Düşmanlık tohumu eker
Siyaseti sportif alan çekmeye çalışan Ekrem İmamoğlu’na bir cevap da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. MHP Lideri Bahçeli, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında bazı taraftarların ‘mazbatayı ver’ sloganını, dün yaptığı açıklamada “Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz” sözleriyle eleştirdi.
Şike kumpasına tam destek vermişti
Daha önce Trabzonspor’un futbol ve basketbol şubelerinde yöneticilik Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kapatılan FETÖ’nün televizyonu Samanyolu TV’de uzun süre yorumcu olarak ekranlara çıkmıştı. İmamoğlu, STV ekranlarında FETÖ’nün şike kumpasına destek vermişti. Söz konusu süreçte STV’de spor yorumculuğu yapan Ekrem İmamoğlu, FETÖ’nün şike kumpasını düzenleyen savcı ve polislere övgüler yağdırmıştı.
OLUMLU BULMUŞTU
11 Temmuz 2011 tarihinde Trabzonspor Başkanı Sadri Şener’in gözaltına alındığı ikinci şike operasyonu dalgasında Samanyolu TV’ye telefon bağlantısı ile katılan İmamoğlu, FETÖ’cü savcı ve polisleri kutlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: Bunu çok olumlu yorumlamanın dışında yapacak bir şey yok. Artı, söylediğiniz bir şeyin karşılığı olarak; (şike) kanıtlanamıyordu, ispatlanmıyordu diyorsunuz... Bence öyle söylemeyelim bugüne kadar kanıtlanmak istenmiyordu! İspatlanmak istenmiyordu, diyelim. Kararlı gidişlerini ve bu süreci yürüten herkesi kutluyorum. İnşallah sonuca en kısa sürede varılır. Sonuç çok önemli, süreç uzadığı sürece farklı yorumlara başlanır, fayda yerine sıkıntı verir. Sürecin çok hızlı işlemesi lazım.
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