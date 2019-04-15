İmamoğlu'nun tehlikeli oyunu

Siyasi meşruiyeti stadyumlarda arayan İmamoğlu, Fenerbahçe’nin efsane isimi Can Bartu için statta yapılan törene katıldı. Burada Fenerbahçe taraftarlarını provoke eden CHP’liler siyasi sloganlar atılmasını sağlayarak tehlikeli bir oyunun fitilini ateşledi. Ancak İmamoğlu’nun sporu siyasete alet ettiği ilk girişim bu değildi. Fenerbahçe’ye yönelik şike kumpasında FETÖ’ye destek veren CHP’li Ekrem İmamoğlu, siyaseti stadyumlara taşımaya başladı. İmamoğlu’nun tribünleri galeyana getirerek, taraftarları, CHP’li teşkilat mensuplarınca organize edilen kirli oyuna alet etmeye çalıştığı öğrenildi.

TRİBÜNDE ORGANİZE İŞLER

Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasını tribünden izleyen İmamoğlu’nu yine CHP’lilerce organize edilen kişilere ‘İmamoğlu’na mazbatayı ver’ sloganı attırıldı. Stadyumlarda Ekrem İmamoğlu’nun önünde ki tribünde kümelenen sözde futbol takımı taraftarı CHP’lilerin hep bir ağızdan İmamoğlu lehinde slogan attıkları öğrenildi. Bunun üzerine İmamoğlu’nun bu organize eylemi selamlayarak kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştı.

TARAFTARI POLİTİZE EDİYOR

CHP’nin sportif alana taşımaya çalıştığı seçim süreci tehlikeli bir boyuta ulaştı. Sergilenen tavrın taraftarlar arasındaki rekabet siyasi bir düşmanlığa çevirmesinden endişe ediliyor. Seçimi manipüle etmek için yeşil sahalara inen İmamoğlu dün de Şükrü Saraçoğlu Stadı’na giderek Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izledi. Siyaseti stadyumlara taşıma girişiminin CHP’li teşkilatlarca organize edildiği belirtilirken bunun için taraftar grupları içinde yer alan CHP’lilerin ciddi bir çalıma yaptığı belirtiliyor. CHP’nin tribünlerde taraftarları politize etmeye dönük çabalarına HDP ile illegal örgüt mensuplarının da destek verdiği kaydediliyor.