'İmar sorununu biz çözeceğiz'
İki dönem Belediye Başkanlığı yaptığı Sancaktepe’yi İstanbul’un cazibe merkezine haline getiren Erdem, “Yerel yönetimler bizim işimiz. Ataşehir halkını hizmetle tanıştıracağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı” dedi.
- KEMAL GÜMÜŞ / İSTANBUL
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den Ataşehir’e Belediye Başkan aday gösterilen İsmail Erdem şehrin en büyük sorununun imar planları olduğunu söyledi. Erdem, “Ataşehir adına yapılacak ilk hayırlı çalışma imar planları olacak. Hem Türkiye ekonomisi, hem İstanbul’un istikbali için, hem de Ataşehir’de ikamet eden komşularımızın rahatı açısından ilk olarak imar planlarını yapacağız” dedi.
PLANLARINA EL ATTIK
17 mahallesi ve 416 bin nüfusuyla Ataşehir’in imar ve mülkiyet sorunlarının uzun süreden beri devam ettiğini kaydeden Erdem “Ataşehir Bu 17 mahallenin sadece 2,5 mahallesinde imar ve düzgün yapılaşma var. 15 mahallesinde imar yok ve buralarda mülki problemler var. Yenisahra, Barbaros Mahallelerinin imar planları çıkmış, sonra mahkeme tarafından iptal edilmişti. Aday olmamıza rağmen, bu problemin çözümü için 1 aydır sıkı bir takip içinde olduk ve Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli çalışmamız sonucunda bu mahallerin imar planlarını Büyükşehir Meclisinde çıkarttırdık. Yenisahra ve Barbaros Mahallesi’nde ki komşularımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
İMAR İSKAN BLOKLARI
Diğer mahallelerde de imar sıkıntısı ve mülkiyet problemi olduğunu ifade eden Erdem, “İmar İskan Blokları yenilenecek. Bu konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştük. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla 1200 yataklı bir şehir Hastanesi kurulacak. Ataşehir ilçemizin Bilim Merkezi yok, bunu yapacağız. Kayışdağı’na Sosyal Tesisler, seyir terasları çok yakışır. Yine burada Teleferik projemiz var, mesire alanları olabilecek alanlar için projelerimiz var” dedi. Ataşehir’de Çocuk Bahçeleri’nin de çok farklı konseptlerde kurulacağını söyleyen Başkan İsmail Erdem, “Bu çocuk bahçelerinde Tarih Bahçesi, Bilim Bahçesi, Tiyatro Bahçesi, Sinema Bahçesi ve Müzik Bahçesi temaları olacak. Çocuklar için ayrıca Ataşehir’de bir Trafik Eğitim Parkı kuracak. Yine gençler için Sancaktepe’de yaptıkları gibi Spor Merkezleri açacak. Ayrıca Sporcu Performans Laboratuarı kuracak” şeklinde konuştu.
ESATPAŞA SPOR KOMPLEKSİ
OPERA VE SANAT MERKEZİ
Ayrıca Ataşehir’e Opera ve Sanat Merkezi de yapacaklarını söyleyen Başkan Erdem, “Avrupa yakasında AKM var, Anadolu yakasında böyle bir sanat merkezi yok. Ataşehir’de, içinde sergi alanları, sinema salonları da olacak olan, her türlü sanatsal faaliyetlerin, konserlerin verileceği bir büyük Opera ve Sanat Merkezi yapacağı” şeklinde konuştu.
CUMHURİYET MÜZESİ
Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem sözlerini şöyle sürdürdü; “Ataşehir’e Stratejik Şehir Araştırmaları Merkezi kuracağız. Dünyadaki şehirlerin gelişimini, yaşam standartlarını, yeniliklerini ele alacak, bilimsel araştırmalarla şehirlerin geleceğini, istikbalini araştıracak Şehir Araştırmaları Merkezi’ni Ataşehir’e ve İstanbul’a kazandıracağız. Ayrıca Ataşehir’de Cumhuriyet Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Panoraması açacağız. Milli Mücadelenin çok boyutlu görselleri panoramada yer alacak. Aynı zamanda sergi alanları ve müze de olacak. Kurtuluş savaşını canlandıracak bir panorama hazırlayacağız.”
DARULACEZE FİZİK TEDAVİ VE TIP MERKEZİ
ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ VE NİKÂH SALONLARI
MİLLET BAHÇESİ GELİYOR
Erdem, “Erenköy Gümrüğü olarak bilinen alanın trafik, çevre ve gürültü kirliliğine sebep oluyor. Bu alanla ilgili de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüm. Bakan Kurumun da hemen Gümrük ve Ticaret Bakanını arayarak görüştü. Görüşme sonrası 2 Bakan yardımcılarına talimat verdi. Gümrük Tuzla taraflarına taşınacak ve Bakan Kurum’un verdiği söz üzerine, bu alana yeşil alanlarla bezeli bir Millet Bahçesi yapılacak” diye konuştu.
FİNANS MÜZESİ
Ataşehir’in Finans Merkezi olarak bilindiğini, bu açıdan bir de Finans Müzesi açacaklarını söyleyen Başkan İsmail Erdem, ayrıca ciddi bir trafik ve ulaşım problemi olduğunu, bu konularda önemli ve çözüm üreten projelerinin olduğunu söyledi.
ŞEHİR MEYDANI YAPILACAK
Ataşehir’in bir meydanının da olmadığını vurgulayan Erdem şunları söyledi: “Ataşehir’in bir merkezi, bütünleşmiş bir hali yok. Kültürel bir bütünlüğü de yok. Ataşehir’de bir Ataşehirlilik bilinci oluşmamış, herkes mahallesiyle anılıyor. Gelişmiş ülkelerde şehirler meydanları ile anılıyor. Bu sebepten Ataşehir Şehir Meydanını en kısa sürede yapacağız. Hal’in olduğu yere Şehir Meydanı yapacağız. Bir Hükümet Konağı, bir Kongre Merkezi’de yine bu alanın yanına yapılabilir. Tuzla’daki hal 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Ataşehir Hal’i taşındığında bu alan meydan olarak kullanılacak.”
MESLEKİ, TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ VE ZEMİN ALTI OTOPARKI
ATAŞEHİR CUMHURİYET MEYDANI
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