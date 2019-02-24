'İmar sorununu biz çözeceğiz'

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den Ataşehir’e Belediye Başkan aday gösterilen İsmail Erdem şehrin en büyük sorununun imar planları olduğunu söyledi. Erdem, “Ataşehir adına yapılacak ilk hayırlı çalışma imar planları olacak. Hem Türkiye ekonomisi, hem İstanbul’un istikbali için, hem de Ataşehir’de ikamet eden komşularımızın rahatı açısından ilk olarak imar planlarını yapacağız” dedi.

PLANLARINA EL ATTIK

17 mahallesi ve 416 bin nüfusuyla Ataşehir’in imar ve mülkiyet sorunlarının uzun süreden beri devam ettiğini kaydeden Erdem “Ataşehir Bu 17 mahallenin sadece 2,5 mahallesinde imar ve düzgün yapılaşma var. 15 mahallesinde imar yok ve buralarda mülki problemler var. Yenisahra, Barbaros Mahallelerinin imar planları çıkmış, sonra mahkeme tarafından iptal edilmişti. Aday olmamıza rağmen, bu problemin çözümü için 1 aydır sıkı bir takip içinde olduk ve Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli çalışmamız sonucunda bu mahallerin imar planlarını Büyükşehir Meclisinde çıkarttırdık. Yenisahra ve Barbaros Mahallesi’nde ki komşularımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İMAR İSKAN BLOKLARI

Diğer mahallelerde de imar sıkıntısı ve mülkiyet problemi olduğunu ifade eden Erdem, “İmar İskan Blokları yenilenecek. Bu konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştük. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla 1200 yataklı bir şehir Hastanesi kurulacak. Ataşehir ilçemizin Bilim Merkezi yok, bunu yapacağız. Kayışdağı’na Sosyal Tesisler, seyir terasları çok yakışır. Yine burada Teleferik projemiz var, mesire alanları olabilecek alanlar için projelerimiz var” dedi. Ataşehir’de Çocuk Bahçeleri’nin de çok farklı konseptlerde kurulacağını söyleyen Başkan İsmail Erdem, “Bu çocuk bahçelerinde Tarih Bahçesi, Bilim Bahçesi, Tiyatro Bahçesi, Sinema Bahçesi ve Müzik Bahçesi temaları olacak. Çocuklar için ayrıca Ataşehir’de bir Trafik Eğitim Parkı kuracak. Yine gençler için Sancaktepe’de yaptıkları gibi Spor Merkezleri açacak. Ayrıca Sporcu Performans Laboratuarı kuracak” şeklinde konuştu.

ESATPAŞA SPOR KOMPLEKSİ