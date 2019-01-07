'İmar tadilatı yapmayacağız'

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileriyle bir araya geldiği sabah kahvaltısının ardından yaptığı konuşmada, bu seçimlerde de vatandaşların gelecek 5 yıl için yerelde kendilerini temsil edecek başkanlarını seçeceğini söyledi. Yıldırım açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Aralık günü İstanbul’da yapılan geniş katılımlı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 39 ilçenin belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı.”

HAKKIMIZDA HAYIRLISI OLSUN

“31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacağım. Partimiz karar verdi. İstanbul’da bu yarışta bulunmamızı istedi bizden. ‘Başımız, gözümüz üstüne’ dedik, böyle bir yola girdik. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Ayrıca bu 39 ilçede, 3 arkadaşımız Maltepe, Beşiktaş, Silivri, Cumhur İttifakı içinde MHP’den belediye başkan adayı olarak seçimlere katılacak.”

KONUŞMAYIP DİNLEYECEĞİM

“Sandığa gitmeye bugünden itibaren 84 gün kaldı. Bu süreç içinde bütün adayların olduğu gibi benim de ilçe ilçe, mahalle mahalle hemşehrilere çeşitli iletişim araçlarını kullanarak ulaşacağım, projelerimi anlatacağım. Ancak prensip olarak daha az konuşacağım ve daha fazla dinleyeceğim. İstanbul’u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul’u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul’u dinleyeceğiz. İstanbul’un gören gözü, işiten kulağı, düşünen aklı ve hisseden kalbi olmaya devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun, İstanbul kazansın istiyoruz, ülkemiz kazansın istiyoruz. Bu bakımdan şu ana kadar İstanbul’da büyükşehir adına yarışacak belli iki aday var. Bunlardan bir tanesi CHP ve Millet İttifakı adına Ekrem İmamoğlu, birisi de Cumhur İttifakı adına benim. Arkadaşımıza da telefon ettim, başarılar diledim, tebrik ettim. Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, bir referanduma dönüştürülmesi bana göre İstanbul’a yapılabilecek bir iyilik değildir. İstanbul’un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım.”

HEDEFE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

“İstanbul yerel yönetiminde 25 yıllık bir geçmişim var. 27 Mart 1994 Recep Tayyip Erdoğan... O zaman AK Parti yoktu ama AK Parti İstanbul hareketiyle başladı. Dolayısıyla geçen çeyrek asrın her türlü sevabıyla, günahıyla sorumlusu biziz. Bunu, herkesin bilmesini istiyoruz. Şimdi 31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin belki bir 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz. Bu, yeni dönemin ilk durağı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü 2023’tür. 2023’e bir yandan Türkiye daha önce koyduğu hedeflerle yürürken, diğer yandan da İstanbul’da biz aynı şekilde İstanbul ölçeğindeki hedeflerle beraber yürüyeceğiz. İstanbul’un tarihinin 2 bin 500 yıl diye bilindiğini, ancak Marmaray yapılırken tarihinin bilinenin aksine 8 bin 500 yıllık olduğunu gördük.”

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

“Dünya değişiyor, İstanbul değişiyor. Dolayısıyla sorunların şekli de değişiyor. Eğer 1994 kampanyası öncesi olsa, burada o dönemi hatırlamayan arkadaşlarımız da muhakkak vardır. 25 yıllık bir zaman dilimi çünkü. O gün doğanlar, bugün 25 yaşındalar. Orada çöp, susuzluk, hava kirliliği, sokaklarda çamur konuşuluyordu. Yakıcı konular, bunlardı. Biz buna İstanbul 1.0 hizmet versiyonu diyoruz. Hani bilgisayarlarda işletim sistemleri X1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0 versiyonları var. İstanbul’da 1.0 versiyon sorunlar dönemi geride kaldı. Şimdi İstanbul’da, İstanbul 4.0 dönemi başladı. Hani endüstri 4.0 diye bir şey var ya. Her şeyin bilgi, iletişim, teknolojileriyle test edildiği, yaşandığı ve adeta elektronik ortamlarla yönetilir hale geldiği bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla İstanbul’un yeni vizyonu, yeni hizmet dönemini de bir şekilde ‘Endüstri 4.0’a benzer. Bunu ‘İstanbul 4.0’ olarak kabul edebiliriz.”