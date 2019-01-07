'İmar tadilatı yapmayacağız'
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım medya temsilcileri ile buluştu, çok eleştirilen imar tadilatına özel vurgu yaptı, İstanbul’la ilgili düşüncelerini anlattı.
- NUH ALBAYRAK
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileriyle bir araya geldiği sabah kahvaltısının ardından yaptığı konuşmada, bu seçimlerde de vatandaşların gelecek 5 yıl için yerelde kendilerini temsil edecek başkanlarını seçeceğini söyledi. Yıldırım açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Aralık günü İstanbul’da yapılan geniş katılımlı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 39 ilçenin belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı.”
HAKKIMIZDA HAYIRLISI OLSUN
“31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacağım. Partimiz karar verdi. İstanbul’da bu yarışta bulunmamızı istedi bizden. ‘Başımız, gözümüz üstüne’ dedik, böyle bir yola girdik. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Ayrıca bu 39 ilçede, 3 arkadaşımız Maltepe, Beşiktaş, Silivri, Cumhur İttifakı içinde MHP’den belediye başkan adayı olarak seçimlere katılacak.”
KONUŞMAYIP DİNLEYECEĞİM
“Sandığa gitmeye bugünden itibaren 84 gün kaldı. Bu süreç içinde bütün adayların olduğu gibi benim de ilçe ilçe, mahalle mahalle hemşehrilere çeşitli iletişim araçlarını kullanarak ulaşacağım, projelerimi anlatacağım. Ancak prensip olarak daha az konuşacağım ve daha fazla dinleyeceğim. İstanbul’u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul’u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul’u dinleyeceğiz. İstanbul’un gören gözü, işiten kulağı, düşünen aklı ve hisseden kalbi olmaya devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun, İstanbul kazansın istiyoruz, ülkemiz kazansın istiyoruz. Bu bakımdan şu ana kadar İstanbul’da büyükşehir adına yarışacak belli iki aday var. Bunlardan bir tanesi CHP ve Millet İttifakı adına Ekrem İmamoğlu, birisi de Cumhur İttifakı adına benim. Arkadaşımıza da telefon ettim, başarılar diledim, tebrik ettim. Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, bir referanduma dönüştürülmesi bana göre İstanbul’a yapılabilecek bir iyilik değildir. İstanbul’un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım.”
HEDEFE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ
“İstanbul yerel yönetiminde 25 yıllık bir geçmişim var. 27 Mart 1994 Recep Tayyip Erdoğan... O zaman AK Parti yoktu ama AK Parti İstanbul hareketiyle başladı. Dolayısıyla geçen çeyrek asrın her türlü sevabıyla, günahıyla sorumlusu biziz. Bunu, herkesin bilmesini istiyoruz. Şimdi 31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin belki bir 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz. Bu, yeni dönemin ilk durağı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü 2023’tür. 2023’e bir yandan Türkiye daha önce koyduğu hedeflerle yürürken, diğer yandan da İstanbul’da biz aynı şekilde İstanbul ölçeğindeki hedeflerle beraber yürüyeceğiz. İstanbul’un tarihinin 2 bin 500 yıl diye bilindiğini, ancak Marmaray yapılırken tarihinin bilinenin aksine 8 bin 500 yıllık olduğunu gördük.”
YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
“Dünya değişiyor, İstanbul değişiyor. Dolayısıyla sorunların şekli de değişiyor. Eğer 1994 kampanyası öncesi olsa, burada o dönemi hatırlamayan arkadaşlarımız da muhakkak vardır. 25 yıllık bir zaman dilimi çünkü. O gün doğanlar, bugün 25 yaşındalar. Orada çöp, susuzluk, hava kirliliği, sokaklarda çamur konuşuluyordu. Yakıcı konular, bunlardı. Biz buna İstanbul 1.0 hizmet versiyonu diyoruz. Hani bilgisayarlarda işletim sistemleri X1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0 versiyonları var. İstanbul’da 1.0 versiyon sorunlar dönemi geride kaldı. Şimdi İstanbul’da, İstanbul 4.0 dönemi başladı. Hani endüstri 4.0 diye bir şey var ya. Her şeyin bilgi, iletişim, teknolojileriyle test edildiği, yaşandığı ve adeta elektronik ortamlarla yönetilir hale geldiği bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla İstanbul’un yeni vizyonu, yeni hizmet dönemini de bir şekilde ‘Endüstri 4.0’a benzer. Bunu ‘İstanbul 4.0’ olarak kabul edebiliriz.”
GENÇLERİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
"İstanbul’da 30 yaşının altında 6.890.230 genç yaşıyor. Yerel yönetim olarak gençlerin enerjilerini ortaya koyacakları, hayallerini gerçekleştirebilecekleri, spor yapabilecekleri ortam ve imkanı sağlamak bizim borcumuz. Ulaşımdan bilişime her konuda gençlerimizi öncüleyen bir bakış açısı sergilemeliyiz. Ülkeyi geleceğe taşıyacak genç dimağların, mutlu ve verimli bireyler olarak yaşayacakları şehri tasarlayacağız."
Suriyeliler kalıcı değil
“Ülkemizde 3.5 milyon Suriyeli var. Amacımız orayı işgal değil. Huzur getirmek. Suriye’nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. 295 bin Suriyeli döndü. İstanbullular şunu bilmeli: Suriyeliler kalıcı değildir. Buradayken de yasa dışı faaliyetler içinde bulunmalarına müsaade etmeyiz. Sıfır tolerans. Tutar kulağından atarız.”
Dostlarımıza hizmet
“Doğayı paylaştığımız dostlarımızla ilgili kötü muamele haberleri duydukça içimiz parçalanıyor. Evlerinin mimarisini göçmen kuşlara göre şekillendiren ecdadın torunları olarak aynı sokağı paylaştığımız dostlarımızın da hayatını kolaylaştıracak hizmetler üretmek geleneğimizin gereği.”
DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANINDA BİR KADININ İMZASI VAR
“Kadınların iş gücüne katılma oranı da, karar mekanizmalarında yer almaları da gelişmiş tüm ülkelerde tartışılmaya devam eden bir sorun olmaya devam etmektedir. Türkiye seçme ve seçilme hakkıyla başlayarak kadınların sosyal ve siyasal hayata entegrasyonunda görece iyi olsa da, yeterli değil. İstanbul’da kadınların hayatın her alanında etkin olmaları için fırsat eşitliği sağlanması ve şehrin kararlarında söz sahibi olmaları için gerekli ortamı sağlayacağız. Pozitif ayrımcılık gibi uygulamaları sürdürülebilir bulmuyorum, ancak dikkatinizi çekeyim; dünyanın en büyük havalimanının altında bakanlığa memur olarak girip benim Genel Müdür atadığım hanımefendinin imzası var. Büyükşehir’de de elbette üst yönetimde hanımefendilerin yeri olacak.”
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gazete ve televizyonların, genel yayın yönetmenleri ve temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da katıldı.
EN ÖNEMLİ PROBLEM ULAŞIM - TRAFİK
“İstanbul’da en önemli problem ulaşım-trafik. Büyükşehirlerde trafiği yüzde 100 çözen yok. Biz çekilebilir bir seviyeye getireceğiz. Trafik durmayacak, yürüyecek. Bugün trafikte durma zamanı 45 dakika, bunu 30’un altına indireceğiz. Burada en önemli nokta, yolların otopark olarak kullanılması. 750 bin araçlık otopark var, ihtiyaç ise 1 milyon 750 bin. Site-mahalle-ilçe bazında bunlar ele alınacak. Hemen başlayacağız ama hemen bitmeyecek, zamanla çözeceğiz. Sayın Başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildiğinde 45 kilometre raylı sistem vardı. Bugün 170 kilometre. 5 yıl sonra 450 kilometreyi geçecek ve toplu taşımacılığın yüzde 48’ini oluşturacak. O zaman İstanbul gerçekten toplu taşımacılığı hayata geçirmiş olacak. Parklanmayı çözmezsek olmaz. Bunu için 55 milyar TL gerek. Ben hep şuna inandım: Proje paradan önemlidir.”
HEMŞEHRİMİZ İSTEYECEK BİZ YAPACAĞIZ
“İstanbullular, daha ulaşılabilir, erişilebilir, havası ve doğası daha temiz, yeşil alanı çok daha fazla, gençler ve çocuklar için doya doya yaşayacakları, hayallerini ve beklentilerini karşılayacak altı yapı ve imkanların olduğu sosyal kültürel faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiği bir şehir arzu ediyorlar. Biz de ne yapacağız? İstanbullu isteyecek, biz yapacağız. Türkiye’de bunu yaptık, İstanbul’da da aynısını yapacağız. Ortak paydamız, İstanbul. Hepimiz bir taşına paha biçilmez İstanbul’dayız. Bu toplantıda, bir araya geldiğimiz şu saatte, her türlü sorularınızı cevaplamaya amadeyim. Her şeyi sorabilirsiniz ama daha çok İstanbul’u sorun. İstanbul’u konuşacağız, İstanbul’un mevcut fotoğrafını biliyoruz. Görmek istediğimiz İstanbul’u konuşacağız.”
MESELELERİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ
Haber ajansları, gazete, televizyon ve internet medyasının genel yayın yönetmenleri ve temsilcileriyle Cemile Sultan Korusu’nda bir araya gelen Yıldırım, gazetecilerin sorularını cevapladı. TBMM İç Tüzük Yönetmeliği’nin 94. maddesinin tamamen yasama faaliyetleriyle ilgili olduğunu anımsatan Yıldırım, “Bu madde seçimle ilgili hususu düzenlemiyor. Seçimi düzenleyen 2772 sayılı Mahalli İdareler Kanunu, 298 sayılı Seçimleri Genel Hükümleri Kanunu ve 2822 Siyasi Partiler Kanunu. Buralara bakıldığı zaman çok açık bir şekilde bugün bizim durumun, hukuki bir durum, hukuki bir sorun teşkil etmediği ortadadır. Yüksek Seçim Kurulu, ‘şöyle yapar, böyle yapar’ gibi varsayımlarla hüküm tesis edilmez. Günü gelince hep beraber göreceğiz.” şeklinde konuştu. Yıldırım, istifa edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya, “Milletvekili seçimlerine gidilirken bir vekilin istifa etme ihtiyacı yoksa ve TBMM üyesi olarak kampanyalara katılıyorsa, belediye seçimlerine giderken aynısını yapmasını yadırgamak, kabul etmemek ne hukuki ne de adil bir değerlendirme olabilir” cevabını verdi.
ÇOK RAHAT ÇALIŞACAĞIZ
İstanbul’un tüm meselelerini çok iyi bildiklerini ve gerekli fotoğrafı çektiklerini, bu sorunların başında ise trafiğin geldiğini vurgulayan Yıldırım, hem kampanya boyunca hem de seçilmesi halinde çok rahat çalışacaklarını ve önemli icraatlara imza atacaklarını ifade etti. Yıldırım, “Çok rahat çalışacağız. Çünkü bu sıralardan geçmiş bir Başkanımız var. Dolayısıyla İstanbul’u en iyi bilen Başkanımız ve 40 yıllık yol arkadaşım ile çalışacağım. Bunu büyük bir sorun olarak görmüyorum. Fikir ayrılığı konusuna gelince; bizde fikir ayrılığı olur ama sonunda bir lider var” diye konuştu. Belediye başkanlığı yarışının ittifaklar, partiler mi yoksa adaylar arasında mı olacağına ilişkin bir başka soruya ise Yıldırım, şimdilik iki adayın olduğunu ve yarışın da kendisi ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçeceğini dile getirerek “Ben meseleye ittifaklar ötesinde İstanbul çerçevesinde bakıyorum” ifadelerini kullandı.
İSTANBUL ANKARA'SIZ YÖNETİLEMEZ
“CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, tanıtım toplantısında, “İstanbul Ankara’dan yönetilemez” dediği hatırlatılarak yorumu sorulan Yıldırım, şu cevabı verdi: “İmamoğlu, ‘İstanbul, Ankara’dan yönetilemez’ dedi. Ardından ‘Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği talimat gereği asgari ücret 2 bin 200 lira olacak’ diye konuştu. Peki, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? İstanbul, Ankara’dan yönetilemez. İstanbul, Ankara’sız da yönetilemez. İstanbul’un Ankara’ya ihtiyacı var. Ankara’nın da, İstanbul’a destek verme yükümlülüğü var.”
KIRMIZI ÇİZGİLER ÇİZİYORUZ
Kentsel dönüşüm konusundaki soruları da cevaplayan Binali Yıldırım, şunları kaydetti: “İlçeler bazında bizim mikro düzeyde zemin yapısı bile belli değil. Zemin yapısı demek, her bölgesinin 50 metrede bir sondaj yapıp zemini bilmek gerekiyor. Bundan emin değiliz. Sadece kabuller var. ‘Hat şuradan geliyor, şuradan’ gidiyor. Kızımızı çizgiler çiziyoruz. Bunlar tamam da bunların acaba Bahçelievler’e, Kağıthane’ye, Beylikdüzü’ne, Tuzla’ya yansıması nedir? Bunların mikro çalışmaları mevcut değil. Deprem ile ilgili çalışmaları yenileyeyim ama yerin altında sonun varsa ne olacak? Hem para hem emek boşa gitti. Hem de insanlar yine güvende değil. Bir kere bu yapılacak. Deprem ile ilgili dönüşümde hiç müsamahakar olmayacağız. Vatandaş karşı da çıksa yapacağız. Bizim olmazsa olmazımız. Bu belki de bir belediye başkanından duyacağınız önemli bir başlık. Eğer belediye başkanı olsam, İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündeminin en önemli konusu imar plan tadilatı olamayacak. Bugün meclislerin gündeminin yüzde 75’i bunlar. Burada açıklıyorum: İmar komisyon fonksiyon değişiklikleri olmayacak. Bütün yanlışlar buradan.”
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