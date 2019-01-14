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'İmparatorluk Valisi', Alman politikacıları çileden çıkardı

ABD’nin Almanya Büyükelçisi Grenell’in Kuzey Akım 2 Projesi’ne destek veren şirketleri “itibar kaybı ve yaptırım riskleri” kapsamında tehdit etmesi, Alman politikacıların sert tepkisine neden oldu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD’nin “İmparatorluk Valisi” lakaplı Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, Ukraynayı baypas eden ve Rusya-Avrupa iş birliğiyle inşa edilen Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili olarak, bu projede yer alan firmaları tehdit etti.
 
Söz konusu projede yer alan şirketlere bir mektup göndererek kendilerini “itibar kaybı ve yaptırım riskleri” konusunda uyaran Grenell, Almanya merkezli Der Spiegel gazetesinde yer alan bilgiye göre, Alman siyasetçilerin tepkisiyle karşılaştı.
 
Hem muhafazakâr hem de sol kanat Alman siyasetçiler söz konusu “mektuplara” tepki gösterirken, hükûmete “harekete geçme” çağrısında bulunuldu.
 
Almanya meclisi Bundestag’da yer alan sol fraksiyonlu Die Linke partisinin Genel Başkan Yardımcısı Fabio De Masi, Grenell’in açıklamalarına karşı hükûmeti aksiyon almaya çağırarak, “ABD’nin büyükelçisi, kendisini Vaşington’un Almanya’daki imparatorluk valisi olarak tanımlama izlenimine kapılmış gibi görünüyor.” diye konuştu.
 
Hristiyan Demokrat Birliği/Hristiyan Sosyal Birliği’nin (CDU/CSU) Dış Politika Sözcüsü Juergen Hardt ise, Grenell’in söz konusu şirketlere yönelik tehditlerini “yeni ve kabul edilemez tek taraflı olarak transatlantik ilişkilerin şiddetlendirilmesi” olarak tanımlayarak, bu açıklamaların hükûmet tarafından protesto edilmesi çağrısında bulundu.
 
Sosyal Demokratlar’ın (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner de konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Nazi rejiminin sona ermesinin ardından Almanya’nın Müttefik Devletlerce yönetildiği döneme atıfla, “Bay Grenell Almanya’daki Yüksek Komiserler döneminin bittiğinden bihaber mi acaba?” ifadelerini kullandı.

Sakarya´da korkutan patlama

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